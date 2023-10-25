Abren grupos de WhatsApp para saber de familiares en Acapulco ante falta de comunicación por huracán “Otis”

Ante la falta de comunicación en Acapulco, Guerrero, luego del paso de huracán "Otis", usuarios de redes sociales, familiares y conocidos de habitantes del puerto han abierto un sinnúmero de grupos de WhatsApp para conocer sobre el estado de sus familiares. Sin embargo, su desesperación les ha orillado a compartir oraciones y peticiones para que estén en buen estado.

La comunicación con Acapulco está prácticamente suspendida y si se intenta llamar a teléfonos celulares o fijos, no hay éxito, por lo que se ha pedido paciencia pues hay fallas en la red y en la energía eléctrica.

En estos grupos creados por los familiares se recomienda que si tienes "acceso a internet, busca en las redes sociales si han publicado algún mensaje o foto que indique que están bien. También puedes enviarles mensajes por WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram u otras aplicaciones de mensajería. A veces estas plataformas funcionan mejor que las llamadas".

Recomiendan que si no logras contactar con tu familiar por ningún medio, se puede llamar al 911 o al 072, que son los números de emergencia del gobierno, aunque también recomiendan no saturar estas líneas de emergencia.

También puedes comunicarte a los números de Protección Civil de Acapulco: 744 440 70 31 y 744 485 61 70 pero si tienes suerte y responden ellos pueden dar información sobre la situación en la zona y si hay algún reporte de tus familiares.

Además, si conoces a otras personas que vivan cerca de tus familiares, como vecinos, amigos o familiares, intenta comunicarte con ellos para saber si tienen noticias de tus seres queridos.

Es probable que tus familiares se encuentran en algún refugio temporal y la lista la puedes consultar aquí.

¿Quiénes están en los grupos de WhatsApp para buscar familiares en Acapulco?

En estos grupos de WhatsApp están personas de todo el país con familiares en Acapulco y de quienes no tienen noticia desde el paso del huracán "Otis".

Se trata de grupo divididos por regiones y colonias de Acapulco, en donde se comparte la información que se tiene a la mano que ya ha sido difundida en medios de comunicación, así como lista de refugios temporales.

Sin embargo, lo que destaca son las preguntas de los usuarios que quieren saber cómo están sus familiares y si fueron impactados por el potente meteoro.

Incluso hay quienes lanza oraciones y rezos para pedir por la salud y el buen estado de los habitantes de Acapulco.

Lo cierto es que se recomienda tener paciencia, pues “Otis” dejó sin servicio eléctrico a 504 mil 340 usuarios en Guerrero.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el suministro al 40% de los afectados hasta el momento. Las personas sin energía eléctrica representan el 36.7% de los 1.37 millones de usuarios en el estado.