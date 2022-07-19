Matan a trabajador de “La ley y el orden” durante el rodaje

Un trabajador de la serie “La ley y el orden” fue asesinado a balazos en un estacionamiento durante el rodaje del programa de televisión, de acuerdo con información obtenida por Variety,

“Nos entristece mucho y nos conmociona escuchar que uno de los miembros de nuestro equipo fue víctima de un crimen esta mañana y murió como resultado”, expresaron NBC y Universal Televisión a través de un comunicado, por lo que sucedió durante el rodaje de la tercera temporada de “La ley y el orden: crimen organizado”.

El canal de televisión indicó en el documento que trabajan en coordinación con la policía de Nueva York para apoyar con las investigaciones sobre el asesinato en el set de rodaje y envió un mensaje de apoyo para la familia del trabajador asesinado.

“Estamos trabajando con la policía local mientras continúan investigando. Nuestros corazones están con su familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante este tiempo”.

31-year-old man fatally shot on film set in Brooklyn, according to police sources



The gunman ran off. No arrests have been made.https://t.co/H1jWGA6SeB — New York Daily News (@NYDailyNews) July 19, 2022

El trabajador de “La ley y el orden” se encontraba en el estacionamiento pues se dedicaba a la vigilancia del estacionamiento y seguridad del set de grabación, cuando fue interceptado por un desconocido quien le disparó a quemarropa.

¿Cómo asesinaron al trabajador de “La ley y el orden”?

Según los primeros informes, la víctima estaba sentado en un automóvil alrededor de las 5:15 de la mañana de este martes, cuando un hombre desconocido abrió la puerta del auto y disparó contra el trabajador hiriéndolo en la cara y el cuello.

El trabajador de la serie fue trasladado a un hospital donde minutos más tarde fue declarado muerto a causa de las lesiones provocadas por un arma de fuego.

Por el momento se desconoce si el asesino conocía al trabajador de “La ley y el orden” o cuál fue el motivo el asesinato durante el rodaje.

