“Esperando mi cita y medicamentos”: la calavera que exhibió el enojo en el IMSS en Ciudad Juárez

Una calavera con un mensaje irónico se convirtió en una de las imágenes más llamativas de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Esperando mi cita y medicamentos”, decía el letrero que acompañaba al esqueleto, una forma de representar la espera y las carencias que, aseguran, también afectan a los pacientes.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 800 trabajadores salieron a las calles para manifestarse. Mientras tanto, en Tampico, Tamaulipas, empleados y jubilados denunciaron la falta de personal, camas e insumos en las unidades médicas del instituto.

“No tenemos con qué trabajar” Trabajadores del @Tu_IMSS toman las calles de Ciudad Juárez para exigir salarios justos e insumos básicos. Enfermeras y personal denuncian carencias de medicamentos, jeringas, agujas y hasta gasas. El reporte de @reynaldolarar https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿Por qué protestaron los trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez?

Más de 800 trabajadores participaron en la movilización para expresar su inconformidad con las condiciones laborales y las deficiencias que enfrentan en el sistema de salud. La calavera que marchó con ellos, acompañada de la frase “Esperando mi cita y medicamentos”, muestra las dificultades para recibir atención y surtir sus recetas.

La imagen resumió el malestar de quienes exigen mejores condiciones para trabajar y una atención médica adecuada para los derechohabientes.

¿Qué denuncian los trabajadores del IMSS en Tampico?

En el sur de Tamaulipas, trabajadores y jubilados de la Clínica 77 y del Hospital Regional del IMSS marcharon por la avenida Rosalío Bustamante para denunciar las carencias que enfrentan a diario.

Entre sus principales reclamos señalaron:



Faltan alrededor de 50 médicos especialistas.

En urgencias atienden a más de 100 personas por turno.

No hay suficientes camas para responder a la demanda.

El personal llega a comprar sus propios insumos para realizar su trabajo.

Los manifestantes advirtieron que estas condiciones complican la atención de los pacientes y aumentan la presión sobre quienes trabajan en las unidades médicas.

Estallan trabajadores del @Tu_IMSS en Tampico... Salieron a las calles para denunciar hospitales sin especialistas, camas ni insumos suficientes. “Todos los hospitales se están cayendo”, reprochan mientras aseguran que la precariedad ya es insostenible. Vía @NoraCastro_ https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿Por qué están inconformes con el aumento salarial del IMSS?

Además de las deficiencias en hospitales y clínicas, los trabajadores cuestionaron el incremento salarial de 2.9 por ciento, que consideran insuficiente frente a sus condiciones laborales.

En Tamaulipas, alrededor de 14 mil personas forman parte del esquema sindical del IMSS, de acuerdo con la información proporcionada sobre la protesta.

Los inconformes también expresaron preocupación por el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos. Su reclamo, sostienen, no solo tiene que ver con sus condiciones de trabajo, sino con las dificultades que enfrentan los pacientes para recibir atención médica.