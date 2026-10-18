Tragedia en partido de futbol infantil: Camioneta se mete a la cancha y atropella a varios niños

Una camioneta ingresó a una cancha de futbol del deportivo Stryker, en Wichita, Kansas, Estados Unidos, y atropelló a un grupo de personas, dejando un saldo de dos muertos y varios heridos.

La Policía confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un niño y un adulto, mientras que el conductor fue detenido y permanece bajo custodia.

¿Cómo fue el incidente?

El incidente ocurrió a las 15:25 horas, cuando numerosas familias y niños se encontraban en las instalaciones deportivas disfrutando de un partido de futbol infantil.

De acuerdo con las autoridades, dos menores viajaban dentro del vehículo cuando este entró al complejo, aunque no se ha precisado si alguno de ellos resultó herido.

🚨#AlertaADN 🚨⚠️ Un menor de edad y un adulto murieron luego de que una camioneta irrumpiera en un campo de fútbol durante un partido en Wichita, Kansas, EE.UU. Varios lesionados fueron trasladados a hospitales y el conductor se encuentra bajo custodia policial https://t.co/rkdetGU32K — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 18, 2026

CNN reporta que una camioneta negra terminó dentro de uno de los campos, una emergencia que movilizó a numerosos elementos policiales y equipos de atención, tanto de Wichita como del condado, pues las imágenes difundidas desde el lugar muestran a menores con uniformes deportivos cerca de vehículos de emergencia, mientras la zona permanecía delimitada con cinta policial para facilitar las labores de investigación.

Se cancelan las actividades deportivas

El complejo deportivo anunció la cancelación de todas sus actividades hasta nuevo aviso y pidió solidaridad con las personas afectadas.

La suspensión también alcanzó a los partidos del campeonato estatal de futbol bandera que estaban programados en un campo cercano, pues la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Kansas informó que las actividades fueron detenidas mientras las autoridades trabajan en el lugar de los hechos.

Por su parte, la alcaldesa de Wichita, Lily Wu, manifestó su tristeza por lo ocurrido y pidió a la población mantenerse alejada del área para no interferir con las operaciones de emergencia.

La Policía solicitó a quienes estuvieron presentes que compartan videos que puedan ayudar a reconstruir lo sucedido y prevén ofrecer más información durante una conferencia de prensa posterior, mientras continúan las indagatorias para determinar las circunstancias de la tragedia.

