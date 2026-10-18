“México pagó el muro": Trump revela cómo se construyeron los 3 millones de metros de valla fronteriza

Durante un mitin en Kentucky, Donald Trump volvió a lanzar críticas contra los migrantes y aseguró que México financió la construcción del muro que divide a ambos países.

Ante sus simpatizantes, el presidente de Estados Unidos calificó de "criminales" y con "problemas mentales" a las personas que cruzaron la frontera ilegalmente durante el gobierno demócrata.

¿México para el muro de Donald Trump?

Donald Trump nuevamente defendió su política fronteriza y sostuvo que los ingresos obtenidos mediante aranceles han permitido que México cubra el costo de la barrera fronteriza en repetidas ocasiones.

“México sí que pagó ese muro, para que lo sepan. Porque les cobro aranceles y costos como nunca antes habían pagado en toda la historia. Y México ha pagado ese muro muchas, muchas veces”, aseguró.

"Trump": Porque aseguró que México pagó por el muro fronterizo varias veces https://t.co/PM7cAUuRks — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 17, 2026

El mandatario estadounidense aprovechó su intervención para cuestionar a los medios de comunicación y acusó a los periodistas de difundir información falsa de la muralla en la frontera.

Dijo que se construyeron 2 mil millas de muro, es decir, más de 3 millones de metros o 3 mil kilómetros.

Latinos votarían en contra de Donald Trump en las elecciones

De acuerdo con una encuesta de Pew Research Center reportada por CNN, la postura de Donald Trump tiene un peso importante entre los votantes latinos, quienes consideran su presidencia al decidir por qué partido votar en las elecciones de medio termino.

El sondeo señala que el 55% de estos electores considera que su participación representa un voto contra el partido de Donald Trump, mientras que el 14% afirma que votará para respaldarlo. Otro 30% sostiene que el presidente no influye en su decisión electoral.

Entre los latinos que apoyan a candidatos republicanos, el 46% señala que su voto también representa un respaldo al mandatario. Una proporción idéntica asegura que el presidente no es un elemento determinante para elegir a sus representantes, mientras que el 7% considera que puede aprovechar la elección para votar en su contra.

La tendencia cambia entre quienes respaldan a aspirantes demócratas: el 84% afirma que su voto busca oponerse a Donald Trump y el 14% indica que el presidente no interviene en su decisión.

