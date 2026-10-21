Traición a la patria es que millones de mexicanos no tengan acceso a servicios de salud: Tolerancia Cero

Los analistas de Tolerancia Cero fueron claros al señalar que en México, la verdadera traición a la patria es que 30 millones de personas no tengan acceso a la salud, un sector que enfrenta una grave crisis.

En la reciente edición de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín debaten sobre el caso de César “N”, exfiscal de Chihuahua que está encarcelado en El Altiplano, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria.

El analista político Jorge Castañeda afirmó que para él, esa figura jurídica se quedó atascada en el pasado. Además, la FGR quiere hacer encajar el caso de Chihuahua en los supuestos de traición a la patria que marca el Código Penal.

Desde la mesa de Tolerancia Cero se precisó que no notificar la presencia de agentes estadounidenses en México no aparece en la tipificación de ese delito. ¿O se está abaratando la traición a la patria o se están inflando las faltas administrativas?

