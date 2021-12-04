VIDEO: Tráiler arrastra a conductora varios kilómetros en Illinois

Un tráiler arrastró por varios kilómetros a un vehículo particular con todo y la conductora dentro de él. El fuerte accidente ocurrió el pasado martes en la autopista Tri-State Tollway, en Illinois, Chicago. Estados Unidos.

El momento fue captado por otro automovilista que también se encontraba en la autopista interestatal de illinois, al darse cuenta comenzó a grabar cuando el tráiler arrastró al vehículo con la conductora adentro.

En el video se observa como el vehículo particular está debajo del tráiler mientras éste sigue su marcha, también se aprecia el humo que sale de las llantas del coche sedán negro mientras se deslizan hacia los lados sobre el pavimento.

Incluso, en el video se alcanza a apreciar a la conductora agitando los brazos con fuerza para pedir ayuda a los demás automovilistaa mientras su vehículo es arrastrado por un tráiler en la autopista interestatal de Illinois.

La conductora arrastrada por el tráiler sufrió heridas menores

Los conductores solicitaron ayuda a la policía de Illinois, quien arribó a la carretera interestatal 294 en dirección norte, a las afueras de Chicago para atender la emergencia.

La policía estatal de Illinois dijo que no se reportaron heridos y la mujer afectada solo presentó heridas menores, a pesar de lo aparatoso del accidente.

Agregaron que después del accidente, las autoridades cerraron durante 15 minutos dos carriles de la autopista interestatal de Illinois mientras la policía local investigaba por qué un tráiler arrastró varios kilómetros a un vehículo particular.

La Policía identificó al conductor del tráiler como Mohamed Yousif de 52 años de edad y residente en East Moline, Illinois, mientras que la conductora del auto sedán fue identificada como Laylisha A. Gardner de 19 años, que es residente en Evanston, Illinois.

Sin embargo, las autoridades no ofrecieron detalles sobre los motivos del accidente o si habría algún cargo contra alguno de los conductores involucrados.

