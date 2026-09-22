El huracán "Polo" se ha intensificado de manera drástica en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5 en el Océano Pacífico; alertan porque podría evolucionar a una categoría mayor y la razón de este furioso y repentino avance tiene que ver con "El Niño".

El vínculo clave entre el fenómeno de "El Niño" y huracanes de rápida intensificación como "Polo" es la temperatura superficial del mar. La zona donde se ubica este ciclón tropical tiene 32 grados Celsius.

Esta es la razón por la que esta temporada de huracanes se intensifica más rápido

"El Niño" provoca un calentamiento anómalo en el océano Pacífico, lo que actúa como un "combustible" masivo o energía calórica que alimenta a los sistemas tropicales, facilitando que alcancen categorías altas de manera acelerada. Además, los pronósticos climáticos estacionales ya advertían que este patrón favorecería una mayor actividad ciclónica en el Pacífico.

#AvisoMetorológico



El @GobiernoMX informa que #Polo se intensifica rápidamente a huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.



El centro del sistema se localiza en el océano Pacífico, a 340 km al sur de #Zihuatanejo, #Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de #Manzanillo,… pic.twitter.com/RjokTrShUB — Conagua (@conagua_mx) September 22, 2026

Cuando sistemas como "Polo" se desplazan sobre estas capas de agua con temperaturas elevadas, encuentran el combustible idóneo para intensificarse de manera acelerada en cuestión de horas, disparando no sólo la fuerza de sus vientos sostenidos, que en este caso alcanzaron los 260 km/h, sino también su capacidad de generar humedad y lluvias torrenciales en el litoral mexicano.

Este suministro constante de energía cálida aportado por "El Niño" explica por qué los pronósticos meteorológicos actuales enfrentan retos de rápida evolución en las tormentas que se gestan frente a las costas del occidente y sur del país.

Estados afectados por el huracán "Polo"

Mientras el huracán "Polo" mantiene en alerta a entidades como Guerrero, Michoacán y Colima, los especialistas recalcan que la vigilancia debe extremarse ante un océano que, bajo este patrón climático, continúa proveyendo las condiciones propicias para fenómenos de alto impacto.

Con la presencia activa y el fortalecimiento del fenómeno de "El Niño" en la región ecuatorial, las aguas del océano presentan anomalías cálidas significativas que funcionan como un motor térmico de alta potencia para la formación y desarrollo de ciclones tropicales severos.

"Polo" se va a intensificar todavía más. Podría, incluso, superar la categoría 5. Por eso se está considerando establecer la categoría 6. Es casi un hecho que no tocará tierra. Sin embargo, no se descartan olas de hasta 9 metros en costas mexicanas, así lo puntualiza la NOAA.

