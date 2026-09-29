Tormenta tropical “Rachel” se intensifica frente a México: sigue EN VIVO su trayectoria y estados afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre la trayectoria de la tormenta tropical “Rachel”, que se podría convertir en huracán de categoría mayor en los próximos días.

El ciclón se mantiene alejado de las costas mexicanas; sin embargo, su ubicación favorecerá el desarrollo de lluvias torrenciales en varios estados del sureste de México.

Conoce aquí su trayectoria estimada, las zonas que podrían verse afectadas y la fecha en la que podría convertirse en huracán.



