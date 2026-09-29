Tormenta tropical “Rachel” se intensifica frente a México: sigue EN VIVO su trayectoria y estados afectados
La tormenta tropical “Rachel” se ha intensificado al sur de las costas de Colima y Jalisco; ¿a qué hora se convertirá en huracán y cuál es su trayectoria?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre la trayectoria de la tormenta tropical “Rachel”, que se podría convertir en huracán de categoría mayor en los próximos días.
El ciclón se mantiene alejado de las costas mexicanas; sin embargo, su ubicación favorecerá el desarrollo de lluvias torrenciales en varios estados del sureste de México.
Conoce aquí su trayectoria estimada, las zonas que podrían verse afectadas y la fecha en la que podría convertirse en huracán.
Tormenta tropical “Rachel” se intensifica frente a México: sigue EN VIVO su trayectoria y estados afectados
Colima cierra sus playas por el acercamiento de la tormenta "Rachel"
Ante el acercamiento de "Rachel" a costas de Colima, la Unidad Estatal de Protección Civil tomó la determinación de cerrar las playas de Armería, Tecomán y Manzanillo debido al fuerte oleaje.
También hay restricción a la navegación de todo tipo en el Puerto de Manzanillo. Por ahora todavía no hay lluvias en Colima, aunque se esperan fuertes lluvias en los días siguientes.
Estados en alerta por la tormenta tropical "Rachel"
La tormenta tropical "Rachel" generará fuertes lluvias debido a su circulación, a pesar de que el ciclón se mantendrá en el Pacífico.
Michoacán es el estado donde se esperan las precipitaciones más intensas, con lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros.
Se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca.
Por otra parte, Colima y la costa de Jalisco podrían registrar lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, ya que "Rachel" se desplaza hacia el noroeste.
Tropical Storm #Rachel Advisory 11A (6 PM CST, Tue Sep 29): Rachel Forecast to Become a Major Hurricane Later This Week. Gusty Winds Spreading Along the Coast of Southwestern Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo— NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 29, 2026
¿A qué hora se podría convertir "Rachel" en huracán?
La tormenta "Rachel" podría convertirse en huracán durante la noche del 29 de septiembre o madrugada del miércoles.
El pronóstico indica:
-30 de octubre: Huracán categoría 1, a 320 km al suroeste de Playa Perula, Jalisco.
-30 de octubre: Huracán categoría 2, a 340 km al oeste-suroeste de Playa Perula y a 350 km al suroeste de Cabo Corrientes Jalisco.
-1 de octubre: Huracán categoría 3.
¿En dónde se ubica la tormenta tropical "Rachel"?
Conagua informó que el centro de la tormenta tropical "Rachel" se localiza a 435 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 490 km al sur de Cabo Corriente.
El ciclón se desplaza hacia el noroeste del Pacífico, por lo que no tendrá un impacto directo en México, pero si generará fuertes lluvias.
Esta tarde, la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 435 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, y a 490 km al sur de Cabo Corrientes, #Jalisco. Más información en el link ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/V5dcWlAzA6— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026