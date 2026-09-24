Las 5 estaciones del nuevo tren Querétaro-Irapuato que pasarán por Guanajuato y la ruta completa

El nuevo tren de pasajeros Querétaro-Irapuato dará servicio a través de una vía férrea de 108 kilómetros, cuyas estaciones conectarán con el estado de Guanajuato.

Se tiene previsto que el tren atravesará por cinco estaciones que darán servicio a más de 33 mil personas al día, de acuerdo con lo señalado por el gobierno federal.

¿Cuáles son las cinco estaciones del Tren Querétaro-Irapuato?

Información oficial publicada en la plataforma Proyectos México indica que el proyecto estará conformado por 26 estructuras: viaductos, túnel y pasos superiores vehiculares y ferroviarios. El tramo ferroviario considera que el tren tendrá las siguientes estaciones:



Apaseo el Grande Celaya Cortázar Salamanca Irapuato

¿Cuándo entrará en operación el nuevo Tren Querétaro-Irapuato?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó el 28 de noviembre de 2024 el arranque de cuatro obras de tren de pasajeros, entre ellos el de Querétaro-Irapuato. El gobierno de México llevaría a cabo en 2025 los trabajos preparativos para iniciar la obra.

De acuerdo con lo informado, en el primer semestre de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) iniciará obras del tren México-Querétaro.

Fue el 18 de septiembre del año pasado cuando se dio el banderazo a la construcción del tramo Querétaro-Apaseo El Grande.

Actualmente la obra sigue en ejecución, por lo que aún no se ha definido la fecha exacta en que comenzará a dar servicio, pero se tiene contemplado que la obra esté terminada en 2028. Hasta el 23 de septiembre de 2026, se reportó un avance físico global de 22.26 por ciento.

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Lo que debes de saber del nuevo Tren México-Querétaro

El tramo Querétaro-Apaseo El Grande contará con doble vía dedicada de pasajeros, con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros m por hora y estaciones principales y secundarias, una de ellas en dicho punto.

Tendrá dos viaductos que permitirán interacción con la industria y el servicio de carga ferroviaria; nueve pasos superiores vehiculares que posibilitarán el cruce de la vía, lo que dará seguridad en la operación para el servicio de pasajeros.

Los dos viaductos ferroviarios estarán en la zona industrial de Obrajuelo y Apaseo el Alto; no afectarán la operación del servicio de carga existente ni la autopista 45D que conecta a Querétaro con Celaya e Irapuato.

