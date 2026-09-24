Oficial: El recorrido completo de 28.8 km que tendrá la Línea 6 del Mexibús y las vialidades clave por las que pasará

La Línea 6 del Mexibús tendrá un recorrido de 28.8 kilómetros y atravesará vialidades consideradas clave para la movilidad en el Estado de México.

El nuevo corredor busca facilitar los traslados de miles de personas que diariamente utilizan el transporte público para desplazarse entre distintos puntos de la entidad.

¿Qué vialidades recorrerá el nuevo Mexibús?

El trayecto contempla diferentes vialidades principales, por lo que la nueva línea del Mexibús tendrá conexión con zonas de alta movilidad y puntos estratégicos del Estado de México.

Con una extensión de 28.8 kilómetros, la Línea 6 se sumará a la red de transporte masivo de la entidad y permitirá ampliar las alternativas para quienes realizan recorridos cotidianos por esta zona.

La nueva Línea 6 del Mexibús, proyectada para el Valle de Toluca, representa la expansión de este sistema BRT fuera de la zona conurbada de la CDMX. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México y los anuncios técnicos más recientes, estas son las características del proyecto:

Municipios que conectará la Línea 6 del Mexibús:

El trayecto abarca una longitud aproximada de 28.8 kilómetros y cruzará por 5 municipios clave del Valle de Toluca:



Zinacantepec (Punto de origen/Terminal)

(Punto de origen/Terminal) Toluca

Metepec

San Mateo Atenco

Lerma (Punto final/Terminal)

Estaciones y Conexión Clave:



Infraestructura: Tendrá un total de 56 estaciones y dos terminales masivas ubicadas en los extremos.

Tendrá un total de y dos terminales masivas ubicadas en los extremos. Conexión Intermodal: El punto neurálgico de conectividad será la Terminal Tren Lerma , donde los pasajeros podrán transbordar directamente con el Tren Interurbano "El Insurgente" ( México-Toluca ).

El punto neurálgico de conectividad será la , donde los pasajeros podrán transbordar directamente con el ( ). Puntos de interés en la ruta: Pasará estratégicamente por la Ciudad Universitaria de la UAEMéx, el Corredor Industrial Tollocan, el Hospital de Ginecología y el Parque Cuauhtémoc.

¿Cuántas Líneas tiene el Mexibús?

El sistema Mexibús cuenta actualmente con cuatro líneas principales en operación en el Estado de México, además de proyectos de ampliación y nuevas líneas en desarrollo.

Líneas Principales en Operación:

