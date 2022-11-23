Tropas de Estados Unidos (EU) roban petróleo: Siria

Tropas de Estados Unidos (EU) enviaron 44 vehículos, incluidos camiones cisterna, desde los campos petroleros de la provincia nororiental de Hasaka en Siria, rumbo a bases estadunidenses en el vecino Iraq. En lo que va del mes, se trata de la cuarta ocasión que Estados Unidos transporta petróleo de Siria hacia Iraq.

Durante mucho tiempo, el pueblo de Siria ha acusado a Washington (EU) de robar los recursos naturales de Siria, como petróleo, gas e incluso trigo, por ello es que exigen que el ejército estadunidense se retire lo antes posible del país.

Cabe señalar que la parte noreste de Siria es la principal región productora de petróleo y el "granero" del país. Sin embargo, estos recursos están controlados por la presencia militar ilegal deEstados Unidos en Siria y los grupos de oposición que dicha potencia apoya (EU).

La agencia oficial de noticias siria "SANA" informó que los invasores estadounidenses, trasladaron 44 camiones cisterna llenos de petróleo saqueado de campos sirios a sus bases en Iraq a través del cruce fronterizo ilegal Al-Mahmudia, en el noreste de Siria. pic.twitter.com/2GiwjpAoic — Embajada de la R.I.Irán en Bolivia (@IraninBolivia) November 23, 2022

Sirios sufren de inseguridad alimentaria por grave escasez de energía

Residentes de la provincia de Hasaka, en el noreste de Siria, han señalado que las acciones de las tropas estadunidenses han empeorado sus vidas y que solo les queda pasar este frío invierno en medio de una "falta de petróleo y alimentos".

Tarek, un residente de Hasaka, señala que: "Hemos entrado en el invierno. Se necesita desesperadamente petróleo y combustible. Los residentes locales están tristes porque nos veremos obligados a soportar el frío. También estamos enojados con los ocupantes ilegales porque nos roban los recursos que nos pertenecen".



Mahmud, residente de Hasaka:

Exigimos el retiro inmediato de las tropas estadunidenses y hacemos un llamado a todos los medios para expulsarlas del país.

Cabe señalar que Siria es un país rico en petróleo y recursos naturales, sin embargo en la actualidad el territorio está ocupado por Estados Unidos (EU), antes podía exportar petróleo, pero ahora es difícil comprarlo.

En respuesta a la invasión y el robo de recursos por parte de las fuerzas estadunidenses en Siria, la población en el noreste del país ha lanzado manifestaciones e interceptado vehículos de patrullas estadunidenses para evitar su entrada en las aldeas.