Trump pide a la Corte Suprema intervenir en conflicto de documentos incautados

Donald Trump pidió el martes a la Corte Suprema que intervenga en su conflicto con el Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados incautados en su casa de Florida como parte de una investigación sobre su manejo de registros gubernamentales.

Trump presentó una solicitud de emergencia en la que pidió a los jueces que bloqueen parte del fallo de un tribunal inferior que impedía que un árbitro independiente solicitado por Trump examinara más de 100 documentos marcados como clasificados que estaban entre los 11,000 registros incautados por agentes del FBI en la finca Mar-a-Lago en Palm Beach el 8 de agosto. La solicitud, de ser concedida, podría reforzar el intento de Trump de impugnar el allanamiento en los tribunales y que le devuelvan los documentos.

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, rechazó el 21 de septiembre una decisión de la jueza de distrito Aileen Cannon que había prohibido temporalmente al Departamento de Justicia examinar los documentos clasificados incautados.

En el documento, presentado el martes por los abogados de Trump, dijeron que el Departamento de Justicia había "intentado criminalizar una disputa de gestión de documentos y ahora se opone con vehemencia a un proceso transparente que proporciona una supervisión muy necesaria".

El registro de Mar-a-Lago aprobado por el tribunal se llevó a cabo como parte de una investigación federal sobre si Trump retuvo ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero de 2021 después de su fallida candidatura a la reelección en 2020, y si el exmandatario trató de obstruir la investigación.

La investigación busca determinar quién accedió a los materiales clasificados, si se vieron comprometidos y si hay alguno que siga sin aparecer. El fallo del 11º Circuito se refiere a los documentos que llevan marcas clasificadas de confidencial, secreto o altamente secreto.

Cannon, que preside la demanda de Trump para restringir el acceso del Departamento de Justicia a los documentos incautados, prohibió la revisión de todo el material incautado y nombró a un maestro especial para que revisara los registros, obstaculizando la investigación.

El 15 de septiembre, Cannon, quien fue nombrada por Trump, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de que levantara parcialmente su orden sobre los materiales clasificados para mitigar los posibles riesgos de seguridad nacional de su posible divulgación no autorizada.

El panel de tres jueces del 11º Circuito incluyó a dos jueces nombrados por Trump y uno por el expresidente Barack Obama.