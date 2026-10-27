“Me pareció otra elección amañada": La reacción de Donald Trump ante la victoria de Lula en las presidenciales de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que el resultado le pareció "otra elección amañada" ; aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Las declaraciones se produjeron después de que Lula, representante de la izquierda brasileña, consiguiera la victoria frente a sus adversarios. Trump también criticó la ampliación del horario de votación, una medida que generó cuestionamientos entre integrantes del bloque político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.

Trump critica el resultado de las elecciones en Brasil

Trump aseguró que no había respaldado públicamente a ninguno de los candidatos antes de los comicios; sin embargo, puso en duda el proceso electoral brasileño y cuestionó tanto el conteo de los votos como la decisión de extender durante dos horas la jornada de votación.

Lula obtuvo una ventaja superior a los cuatro millones de votos frente a Jair Bolsonaro. Además, un análisis de los registros electorales realizado por el profesor Pedro Burgos, de Insper, calculó que menos de 35 mil sufragios —alrededor del 0.03 por ciento del total— fueron emitidos durante las dos horas adicionales de votación.

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“Vi la elección y parecía tan corrupta, tan terrible” Afirma Trump sobre la elección en Brasil donde Lula da Silva venció a Flavio Bolsonaro Hay dudas por irregularidades luego de que un juez ordenara ampliar el cierre de casillas a petición de Lula 📹 @clashreport https://t.co/yP0Q4oj10F — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 26, 2026

¿Qué dijo el entorno de Jair Bolsonaro sobre la derrota?

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inicialmente rechazó aceptar la derrota y anunció que buscaría la anulación de los resultados; entre sus argumentos mencionó la ampliación del horario de votación ordenada por el máximo tribunal brasileño.

Horas después, el Partido Liberal, mediante su dirigente Valdemar Costa Neto, reconoció el resultado de la segunda vuelta, aunque sostuvo que todavía debían aclararse algunos cuestionamientos.

Jair Bolsonaro, por su parte, no se pronunció públicamente después de ese posicionamiento partidista. También afirmó que cumpliría con la orden de la Policía Federal para entregar sus pasaportes y negó que tuviera planes de abandonar Brasil.

Gobierno brasileño defiende el sistema electoral

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, rechazó las declaraciones de Trump y defendió la legitimidad del sistema electoral de su país.

En una entrevista, Alckmin calificó los señalamientos del presidente estadounidense como equivocados e infundados; su respuesta se sumó a la discusión política generada por las acusaciones sobre los comicios.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS...