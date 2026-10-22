Invertirá más de mil millones de dólares: Donald Trump exige reanudar la construcción del muro fronterizo

Donald Trump le solicitó a la Corte Suprema autorización para continuar con la construcción del muro fronterizo y otras instalaciones de seguridad en una región de Texas que incluye parte del parque nacional Big Bend.

La petición busca revertir una resolución judicial que mantiene suspendidas las obras en aproximadamente 800 kilómetros de la frontera con México.

La solicitud fue presentada a través del Departamento de Justicia, que pidió a los magistrados del máximo tribunal estadounidense dejar sin efecto la orden emitida por una instancia judicial inferior.

Construcción del muro está suspendida

La decisión impide avanzar con la instalación de barreras físicas en esta zona, donde la administración Trump pretende reforzar la vigilancia y limitar el cruce irregular de personas.

En los argumentos entregados ante la Corte Suprema, los representantes del Gobierno calificaron la suspensión como un impedimento para cumplir con las responsabilidades federales en materia de seguridad fronteriza.

El plan contempla una inversión de mil 700 millones de dólares e incluye mucho más que la construcción de un muro, pues entre las instalaciones previstas se encuentran caminos de acceso, carreteras, cámaras de vigilancia, sensores electrónicos y barreras destinadas a impedir el paso de vehículos.

“México pagó el muro": Trump revela cómo se construyeron los 3 millones de metros de valla fronteriza EL presidente también cuestionó a los medios de comunicación y acusó a los periodistas de difundir información falsa del muro fronterizo. Te contamos: https://t.co/BtBYFbqd37 https://t.co/sXJO4RDbjI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2026

Sin embargo, el proyecto se encuentra en medio de una disputa legal con organizaciones dedicadas a la conservación del medioambiente.

La justificación de las autoridades estadounidenses fue que existía una necesidad urgente de reforzar la seguridad y detener el ingreso irregular de migrantes y drogas. Esta medida permitió al Ejecutivo sortear distintos requisitos legales que normalmente deben considerarse antes de desarrollar proyectos de infraestructura de esta magnitud.

Endurecimiento de la política migratoria con Donald Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha colocado el endurecimiento de la política migratoria entre las prioridades de su administración.

El presidente ha impulsado medidas para incrementar la vigilancia en la frontera sur, ampliar las instalaciones de control y fortalecer las barreras destinadas a impedir cruces no autorizados.

