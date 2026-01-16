Donald Trump anuncia la formación de la Junta de Paz para Gaza y promete un grupo sin precedentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la Junta de Paz para Gaza, un nuevo organismo cuya conformación, dijo, representa "el mayor honor" y un paso sin precedentes en su administración.

En un mensaje publicado a través de su perfil de Truth Social, Trump afirmó que los integrantes del consejo serán revelados próximamente, aunque desde ahora aseguró que se trata del "grupo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y en cualquier lugar".

El anuncio se da en un contexto de alta exposición internacional del mandatario, quien en las últimas semanas ha impulsado diversas iniciativas con una narrativa centrada en liderazgo global, seguridad y paz, aunque hasta ahora no se han dado detalles oficiales sobre las funciones, alcances o marco legal del nuevo organismo.

