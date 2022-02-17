Truth Social, nueva red social de Trump se somete a pruebas

La red social de Donald Trump llamada "Truth Social" dio acceso a cientos de usuarios para una serie de pruebas.

La agencia Reuters informó que unas 500 personas empezaron a usar la versión preliminar de Truth Social, la red social que impulsa el expresidente Donald Trump.

Truth Social, la nueva red social de Trump, enfrenta la posibilidad de no poder ser desarrollada ni manejar su propia plataforma ya que su licencia de software puede ser revocada. Su lanzamiento está previsto para el próximo mes de marzo.

Trump Media & Technology Group, compañía de Donald Trump, encargada de Truth Social, ha prometido que se tratará de una "experiencia atractiva y libre de censura", aunque esto ha sido visto con escepticismo por otras compañías del sector.

Hasta ahora se desconoce si Truth Social podrá coexistir con las políticas y normativas de las tiendas de aplicaciones. Cabe recordar que el año pasado Parler, una "app" que promovía la libertad de expresión con la misma línea que pretende Truth Social y que fue muy popular entre los conservadores, fue suspendida temporalmente a través de la App Store.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Usuarios "amenazan" con cambiar Twitter por Truth Social

Wayne Dupree, presentador de un podcast conservador, fue una de las personas que tuvieron acceso a la versión de prueba de la red social ha señalado que "puedo ver mi participación en Truth Social superando a Twitter porque parece que no estoy reprimido como lo he estado en Twitter desde 2016".



Wayne Dupree, presentador de podcast:

Quiero compartir las crónicas de mi padre soltero. Quiero que mis seguidores vean que soy más que política y siento que Truth Social permitirá que mi audiencia me vea como Twitter no lo hace a propósito.

En Truth Social, los usuarios pueden publicar y compartir "una verdad" de la misma forma que se efectúa en Twitter, además de que pueden elegir a quién seguir. Su "feed" es el resultado de una combinación de publicaciones individuales y uno de noticias.

Los usuarios de la red social de Trump, recibirán notificaciones cuando sean mencionados y cuando tengan un nuevo seguidor, además de que en un futuro cercano podrán contar con mensajería instantánea dentro de la aplicación.

Media Poking Fun At Trump's New Social Media Platform Shows Their Fear!! https://t.co/R1K0dbnGeq — Wayne Dupree Media, LLC ⭐️ (@WayneDupreeShow) February 17, 2022

Donald Trump listo para Truth Social, su nueva red social

La cuenta de Donald Trump en Truth Social, su propia red social, tiene 317 seguidores, antes de que fuera suspendida su cuenta oficial en Twitter, Trump tenía unos 88 millones de seguidores.

Devin Nunes, presidente ejecutivo de Trump Media y exmiembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien recién se unió a Truth Social, señaló: "hagan una captura de pantalla de cualquier error cuando aparezca la vista previa de la captura de pantalla".

Este reducido acceso llega poco más de un año después de que el magnate republicano fuera vetado de las principales plataformas digitales (Facebook, Twitter y YouTube de Alphabet), tras el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero de 2021.