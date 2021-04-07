Trump perdió la presidencia... y mil millones de dólares

La derrota en las elecciones de noviembre pasado no sólo le costó la presidencia a Donald Trump, sino también una parte importante de su fortuna.

De acuerdo con la más reciente actualización de la lsita de multimillonarios de la revista Forbes, el ahora ex mandatario perdió más de mil millones de dólares tras dejar la Casa Blanca, además de que descendió casi 300 puestos en el ranking.

La revista especializada señaló que durante el último año, la fortuna del empresario pasó de valuarse en 3.5 mil millones a sólo 2.4 mil millones de dólares. Esta cifra lo mandó al lugar mil 299 del ranking, cuando el año pasado había ocupado el puesto mil uno.

El ranking de este año es dominado por Jeff Bezos, dueño de Amazon y el diario Washington Post, cuya fortuna se calcula en alrededor de 177 mil millones de dólares.

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MALA CONDUCTA, MALAS INVERSIONES

De acuerdo con Dan Alexander, uno de los editores de la publicación, esta enorme pérdida de dinero se debe en gran medida a los escándalos y conflictos que protagonizó Trump durante su mandato, pues, considera que al no querer ceder nada, acabó perdiendo más dinero.

"Si el ex presidente hubiera vendido todo desde el día uno, hubiera pagado los máximos de los impuestos en lugar de priorizar las ganancias de capital por ventas y luego hubiera puesto el restante en un fondo libre de conflictos, Trump hubiera terminado su presidencia con un estimado de 1.6 mil millones más de lo que hoy tiene", afirmó el especialista.

El especialista añadió que gran parte de esta pérdida se debe a los conflictos de interés registrados durante el mandato del republicano, pues personal del Servicio Secreto era hospedado únicamente en hoteles, resorts y complejos turísticos del ex presidente durante sus giras, algo que fue visto como competencia desleal por algunos de los rivales comerciales del político.

Por si fuera poco, Trump aún tiene cuentas pendientes con la justicia que podrían representarle más pérdidas, pues actualmente hay abierta una investigación sobre sus declaraciones de impuestos, impulsada por fiscales de Nueva York, donde el ex mandatario tiene uno de sus edificios más emblemáticos: la Torre Trump.

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