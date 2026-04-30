¿Vives en la zona de riesgo? Este es el municipio de Edomex con mayor hundimiento en 2026, según la NASA

El satélite NISAR de la NASA han mostrado una realidad preocupante para el Estado de México, al revelar que el suelo de algunas zonas de la entidad se hundieron más de 2 centímetros por mes, entre finales del 2025 y principios del 2026, pero ¿cuál es la zona del Edomex con más riesgo de hundimiento?

Esta es la zona del Edomex con mayor riesgo de hundimiento en 2026

El mapa del satélite NISAR, una misión entre la NASA e ISRO, mostró que la zona del Estado de México con mayor riesgo de hundimiento entre octubre 2025 a enero 2026 es Lago de Chalco.

La zona del Lago de Chalco está ubicada entre la alcaldía Tláhuac en CDMX y el municipio de Valle de Chalco Solidaridad en el Edomex.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Alcaldías y zonas de CDMX en riesgo de hundimiento

Por otro lado, los nuevos datos del satélite NISAR arrojaron distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) también se encuentran en riesgo de hundimiento en 2026, pero ¿cuáles son las zonas afectadas



Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Mientras que las zonas de la CDMX con colapso constante y acelerado del suelo son:



Gustavo A. Madero

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”

Parte de Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Por qué el suelo de la CDMX se hunde 2 cm al mes?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como la NASA, la Ciudad de México está construida sobre un acuífero, además de ser el hogar de alrededor de 20 millones de personas.

Por ello, el bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano, han provocado la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo.

El análisis de estas mediciones fueron tomadas entre el mes de octubre del 2025 y el mes de enero 2926, durante la estación seca de la capital del país.

"La Ciudad de México es un punto crítico conocido en lo que respecta a hundimientos, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR”, explicó David Bekaert, gerente de proyecto del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR.