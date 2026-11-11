La comunidad médica internacional mantiene la alerta ante un fenómeno documentado en los últimos años: el incremento sostenido de cánceres diagnosticados en adultos jóvenes, conocidos formalmente como cánceres de inicio temprano (EOC, por sus siglas en inglés). Padecimientos antes asociados predominantemente a la tercera edad como ciertos tumores colorrectales, uterinos y de pulmón, registran tasas de incidencia cada vez mayores en personas menores de 50 o 55 años.

Ante este escenario, un grupo de investigación internacional liderado por la doctora Yin Cao, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, analizó una hipótesis crítica: ¿están las generaciones más jóvenes envejeciendo biológicamente más rápido que sus predecesores, y es ese desgaste celular el motor oculto detrás de estos diagnósticos?

Edad cronológica frente a reloj biológico

Para entender el estudio, la ciencia diferencia con precisión dos conceptos. Por un lado se encuentra la edad cronológica, que simplemente mide los años transcurridos desde el nacimiento; por el otro, la edad biológica, un indicador de cómo funcionan realmente las células, los tejidos y los órganos del cuerpo en comparación con el promedio esperado para esa edad. El envejecimiento biológico refleja la acumulación progresiva de daño genético, el impacto de exposiciones ambientales, el estrés crónico y los hábitos de vida a lo largo del tiempo.

Para comprobar si este reloj interno se ha acelerado, los investigadores analizaron datos longitudinales a gran escala de más de 160 mil participantes provenientes del programa estadounidense All of Us y del banco de datos británico UK Biobank. El trabajo evaluó tanto el envejecimiento biológico de todo el cuerpo como el desgaste específico de órganos concretos en subconjuntos de población.

Generaciones que envejecen antes de tiempo

Los resultados publicados en la revista Nature Medicine mostraron evidencia contundente de que el envejecimiento biológico global se ha acelerado de una generación a otra. Por ejemplo, en los datos del UK Biobank, los participantes nacidos entre 1965 y 1974 mostraron un mayor envejecimiento biológico que aquellos nacidos entre 1950 y 1954. Una tendencia generacional similar se confirmó en el grupo de All of Us, donde los nacidos entre 1990 y 1999 exhibieron un ritmo de envejecimiento superior en comparación con la cohorte de 1965 a 1969.

Más allá del deterioro general del organismo, el estudio detectó que este envejecimiento acelerado se correlaciona directamente con un mayor riesgo de desarrollar tumores específicos a edades tempranas, destacando los cánceres gastrointestinales, pulmonares y uterinos.

El desgaste por órganos y el camino hacia la prevención

Uno de los hallazgos más destacados del proyecto es que el envejecimiento del cuerpo no ocurre de manera uniforme. Los científicos descubrieron que la degradación biológica en tejidos y sistemas particulares está vinculada a tipos muy específicos de cáncer:

Sistema inmune: La aceleración en el envejecimiento de las defensas del cuerpo se asoció con un mayor riesgo de cáncer de pulmón de inicio temprano.

Tejido adiposo: Un envejecimiento acelerado de la grasa corporal mostró un vínculo directo con un mayor riesgo de cáncer colorrectal en jóvenes.

Para los especialistas, mirar tanto el envejecimiento corporal global como el específico de cada órgano ofrece una radiografía mucho más completa, ya que el deterioro del organismo puede ser asincrónico.