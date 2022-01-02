Twitter suspende cuenta a Marjorie Taylor Greene, congresista de EU

Twitter suspendió de manera permanente la cuenta personal de la congresista republicana de Georgia, Estados Unidos (EU), Marjorie Taylor Greene, por mensajes que violaron repetidas veces la política de desinformación de la red social sobre el Covid-19.

La compañía detalló que la cuenta @mtgreenee de Marjorie Taylor Greene fue suspendida por los tweets sobre el Covid-19 que calificó como “engañosos”.

"Hemos suspendido permanentemente la cuenta por repetidas violaciones de nuestra política de desinformación de covid-19", señaló Twitter en relación al caso de la republicana.

La compañía previamente había restringido temporalmente dicha cuenta por compartir información errónea sobre las elecciones presidenciales de 2020 y el Covid-19.

Ahora, con esta nueva suspensión permanente, Marjorie Taylor Greene publicó un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram, donde aseveró: “Twitter es un enemigo de Estados Unidos y no puede manejar la verdad”.

Agregó que las plataformas de redes sociales “no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad”.

|Twitter @mtgreenee

Marjorie Taylor Greene primera congresista con Twitter cancelado

La congresista republicana de Georgia, EU, Marjorie Taylor Greene es la primera miembro del Congreso en tener una cuenta de Twitter prohibida permanentemente.

Sin embargo, al menos otros dos miembros republicanos de la Cámara han recibido suspensiones temporales en Twitter, siendo Jim Banks y Barry Moore.

Por el momento, Marjorie Taylor Greene todavía tiene acceso y puede tuitear desde la cuenta oficial del Congreso @RepMTG, ya que aún se mantiene activa en Twitter y cuenta con 390 mil seguidores, algo menos de los 465 mil de su cuenta personal prohibida.

Anteriormente, la congresista de EU, ya había sido criticada por sus comentarios sobre la pandemia de Covid-19, por esta razón, en el mes de junio del 2021, se tuvo que disculpar después de comparar los requisitos de la máscara contra el coronavirus y las vacunas, con el Holocausto que mató a 6 millones de judíos.

