Nueva polémica, congresista de EU sube foto de sus hijos con armas

La congresista republicana por el tercer distrito de Colorado, Estados Unidos (EU), Lauren Boebert publicó una fotografía navideña acompañada de sus hijos, quienes aparecen portando armas largas.

A través de sus redes sociales, la congresista compartió dicha foto donde sus cuatro hijos aparecen al frente de un árbol de navidad posando con armas tipo rifles para contestarle a su compañero republicano de Kentucky, EU, Thomas Massie.

El congresista Thomas Massie, fue el primero en publicar una foto navideña con su familia, quienes posaron con armas largas y de grueso calibre para desear Feliz Navidad y pedir que Santa Claus les trajera municiones.

Por ese motivo, la congresista de EU compartió dicha foto a modo de réplica a su compañero Thomas Massie.

“Los Boebert tienen tus seis. Sin embargo, no tenemos municiones de reserva para ti”, escribió la Lauren Boebert en su cuenta de Twitter.

Thomas Massie, es otro congresista de EU que inició este tipo de postales navideñas acompañadas de armas, luego de que hace una semana ocurriera el tiroteo de Michigan causado por Ethan Crumbley, un estudiante de 15 años con una pistola con la que mató a cuatro de sus compañeros.

The Boeberts have your six, @RepThomasMassie!



(No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF — Lauren Boebert (@laurenboebert) December 8, 2021

La congresista de EU apoya el uso de armas

En el perfil de Twitter de la congresista de EU, Lauren Boebert se puede observar que ha compartido varias fotos sobre su apoyo hacia la portación de armas.

En su cuenta, se observa una fotografía de portada en donde muestra como dos personas tienen colocados cinturones con fundas para armas, además de que en la descripción de su muro se puede leer: “Soy la mamá que le dijo a Beto INFIERNO NO, ¡no vas a tomar nuestras armas!”.

También, compartió la publicación de su compañero congresista Thomas Massie, expresando su apoyo a las armas comentando en ella: “¡Ese es mi tipo de tarjeta de Navidad!”.

Las dos publicaciones han causado un debate entre sus seguidores, quienes han realizado comentarios apoyando el uso de armas, pero también están las declaraciones de sus detractores, quienes piensan que los congresistas han olvidado los últimos acontecimientos en EU.

