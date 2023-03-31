Twitter revela parte del código de su algoritmo, Elon Musk busca recuperar la confianza de usuarios

Twitter de Elon Musk, hizo público parte del código informático que decide cómo recomienda contenidos la red social, esto permite que usuarios y programadores conozcan su funcionamiento para sugerir modificaciones del algoritmo y así recuperar su confianza.

La red social informó que había subido el código a dos repositorios de la plataforma de mercado de código "Github". En ellos se incluye el código fuente de muchas partes de Twitter, como el algoritmo de las recomendaciones que controla los "tuits" que los usuarios pueden ver en su "Time Line". Cabe señalar que los repositorios no incluyen el código de las recomendaciones publicitarias de Twitter.

Today marks a new era of transparency for Twitter. 🧵



We’re sharing much of the source code that powers our platform with the world. Visit our blog to learn more about this initiative: https://t.co/hTHVpuMDz8 — Twitter Engineering (@TwitterEng) March 31, 2023

Twitter "desnuda" el código de su algoritmo para recuperar la confianza de sus usuarios

Elon Musk, quien ya había insinuado la revelación del código de parte del algoritmo de Twitter, afirmó que la transparencia del código permitiría aumentar la confianza de los usuarios y mejorar rápidamente el producto.

Más temprano, el magnate Elon Musk, publicó en su cuenta verificada y personal en Twitter: "El algoritmo será de código abierto al mediodía, hora del Pacífico".

Musk llevaba tiempo prometiendo liberar el código fuente de Twitter con la finalidad de revestir de más transparencia el funcionamiento del algoritmo de su red social.

Twitter recommendation source code now available to all on GitHub https://t.co/9ozsyZANwa — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

¿Qué es el código abierto?

El software de código abierto es un software con código fuente que cualquiera puede inspeccionar, modificar y hasta mejorar. El código fuente es la parte del software que los programadores manipulan para cambiar el funcionamiento de una aplicación o para agregar nuevas características en la misma.

Cabe señalar que los proyectos de código abierto son aquellos en los que el código que hace posible el funcionamiento del sistema, sea de naturaleza pública y cualquier usuario o programador puede tener acceso a él para inspeccionarlo y hasta modificarlo.

En el caso de la red social Twitter, la liberación del código fuente se ha traducido en la revelación del funcionamiento interno del algoritmo, esto ayuda a saber en qué se basa exactamente a la hora de mostrar un contenido específico a los usuarios.

¿Cómo limpiar mi algoritmo de Twitter?

Una vez que el usuario ingresa en la sección de "Palabras silenciadas" en Twitter, lo único que se tiene que hacer es silenciar las palabras "suggest_recycled_tweet_inline", "suggest_activity_tweet y suggest_pyle_tweet". Con lo anterior se desactivará el algoritmo de la cronología de Twitter, además de las recomendaciones.

Con la apertura de parte de su código fuente, la red social Twitter intentará retener a los usuarios sobre todo porque algunos han estado migrando a plataformas de código abierto como Mastodon, además de que Twitter busca retener a los anunciantes que recientemente han recortado su inversión en la red social y que actualmente se encuentran en un 86 por ciento.

Twitter will be updating its recommendation algorithm based on user suggestions every 24 to 48 hours — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

¿Cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales?

De la maner más sencialla, el algoritmo en las redes sociales son un conjunto de normas de programación que hacen que una publicación se muestre en mayor o menor cantidad en una red social, además de las decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichos "posts" a los usuarios, en este caso de Twitter.

La decisión de abrir el código fuente de Twitter es bienvenida por parte de legisladores y reguladores de Estados Unidos, que cada vez ejercen más presión hacia las redes sociales para conocer cómo es que funcionan sus algoritmos de recomendación.