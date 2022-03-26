Uber obtiene licencia en Londres por dos años y medio

Transport of London, organismo local de los aspectos del sistema de transporte en Londres, comentó este sábado que Uber continuará operando en la ciudad bajo una licencia de operador de vehículos de alquiler privado. La aplicación de transporte ha dicho que sus conductores serán tratados como trabajadores, lo que significa que se les otorgará el pago de vacaciones, descansos y salario mínimo.

“Estamos encantados de anunciar que Transport of Londo, ha otorgado a Uber una nueva licencia de 30 meses en Londres. Transport of London correctamente mantiene a nuestra industria con los más altos estándares regulatorios y de seguridad y nos complace haber alcanzado su alto nivel”, expresó Uber desde su cuenta oficial de Twitter.

“Transport of London, correctamente mantiene a nuestra industria con los más altos estándares regulatorios y de seguridad y nos complace haber alcanzado su alto nivel”, comentó Jamie Heywood, gerente general regional de Uber para el norte y el este de Europa.

We’re delighted to announce @TfL has granted Uber a new 30 month licence in London. TfL rightly holds our industry to the highest regulatory and safety standards and we are pleased to have met their high bar. — Uber UK (@UberUK) March 26, 2022

Esta decisión le da una estabilidad a Uber en la Reino Unido

La decisión le da a Uber cierta estabilidad en la capital del Reino Unido después de varios años de dolores de cabeza regulatorios. En 2017 y nuevamente en 2019, Transport of London concluyó que Uber no era "apto y apropiado" para tener una licencia debido a preocupaciones de seguridad sobre sus conductores.

La empresa Uber perdió una batalla legal el año pasado sobre si sus conductores deberían ser reclasificados como trabajadores, lo que obligó a la empresa y a sus rivales a revisar sus modelos comerciales.

Los jueces de Reino Unido también dictaminaron el año pasado (2020) que la compañía debería firmar un contrato directo con los pasajeros y asumir más responsabilidad por cada viaje reservado en su aplicación, por lo que la compañía Uber implementó el cambio a principios de este mes, lo que significa que ahora se incurre en el impuesto a las ventas en los viajes.

Con información de Reuters.

