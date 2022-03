Hooligans mexicanos, perros chihuahua atemorizan Costwold, Inglaterra

La localidad de Cotswold en Inglaterra, se mantiene aterrorizada por un par de perros chihuahua. Recientemente fueron denunciados por una mujer que les acusa de haber atacado a un perro expolicía. Residentes aseguran que han cometido otros ataques y uno de ellos los describió como “hooligans mexicanos”.

Los dos perros chihuahua, a los que salir a correr sin correa, han efectuado varios ataques y es por ello que ya hasta provocaran que el consejo de la comunidad emitiera una advertencia para su dueño. Las pequeñas pero agresivas mascotas han causado estragos en Cotswold, donde se les permite pasear sin correa.

Ruth Hopkinson, Concejala de Cotswold, señala que ha recibido más de una denuncia luego de que los perros chihuahua atacaran a un perro pastor alemán, a un perro expolicía y a unos cuantos corderos.

Los “Hooligan-Chihuahua” 😱😱.

Noticias desde Reino Unido. Detendrán al dueño de 2 chihuahua mexicanos que andan sin correa y son terror del Costwold. Se les acusó de varios ataques. Uno a un pastor alemán ex perro policia. Dice la nota que “su tamaño no refleja su agresividad” pic.twitter.com/khrV02Yp6H — carolina rocha m (@carolina_rocha_) March 25, 2022

A través de su cuenta de Facebook, Hopkinson emitió una par de mensajes para los residentes de la comunidad: “Puedes considerar a tu perro -amigable-, pero puede reaccionar de una manera inesperada cuando se enfrenta a otro perro o incluso a un niño”.

La concejala de Cotswold, no perdió la oportunidad de recomendar que se mantenga bajo su control a las mascotas en todo momento y que preferiblemente les coloquen la correa cuando se encuentren en las áreas públicas.

Ruth Hopkinson, concejala de Cotswold:

Cualquier daño que haga su perro, incluidas las facturas del veterinario por otros perros o corderos muertos, es su responsabilidad y usted es responsable

En su publicación en Facebook, la Concejala también señaló que: “Antes de que alguien me ataque: amo a los perros (no estoy tan seguro de los gatos), pero los dueños deben ser responsables, la gran mayoría de las personas lo son, pero hay algunos (probablemente los mismos que dejan que sus animales defequen en el pavimento), que no lo son”.

“El tamaño de un perro no refleja su agresividad": Concejala Hopkinson

Ruth asegura que “el tamaño de un perro no refleja su agresividad”, por lo que hizo un llamado a la comunidad para que en caso de observar algo malo, sea reportado de inmediato. Agregó que aunque se trata de perros pequeños, nada asegura que sean amigables, por lo que se debe tener mucho cuidado.

Jeffrey O’Dwyer, un residente de Cotswold en Inglaterra, comentó en la publicación de Ruth Hopkinson, y de hecho describió a estos perros chihuahua como “malditos hooligans mexicanos”.

Cotswold town is terrorised by two CHIHUAHUAS https://t.co/CDLGL6ax4B — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 25, 2022

Las publicaciones de Ruth Hopkinson se hicieron virales en redes sociales , sin embargo la información se fue distorsionando ya que en un inicio se pensó que había sido la Concejala la que llamó “hooligans mexicanos” al par de perros chihuahua, pero más tarde se aclaró que el comentario había sido de uno de los usuarios.

En las redes, mucha gente también les llamó a las mascotas como el “terror de la comunidad”, y precisamente por estas confusiones fue que la Concejala Hopkinson, publicó un nuevo mensaje a través de su Facebook.

Tras mi publicación de hace dos días pidiendo a la gente que se asegure de que sus perros estén bajo control en las áreas públicas, se han dicho un montón de tonterías

Aclaró que su primer mensaje “¡Se ha vuelto viral y ha cobrado vida propia!”, pero aclaró que no había chihuahuas hooligan en la localidad de Corsham, y agregó que la localidad de Inglaterra no está aterrorizada.

Y finalizó su publicación con: “Apoyo lo que publiqué originalmente y me disculpo por el lugar donde se ha ido la -historia-”.

Cabe señalar que los perros chihuahua son la raza canina más pequeña del mundo y estas especiales mascotas son conocidas por algún tipo de agresión que se deriva de ser protectores con su territorio y sobre todo de sus dueños.

La “raza chihuahua” es procedente de México, y precisamente llevan el nombre del estado mexicano en donde se pusieron de moda a finales del siglo XIX.