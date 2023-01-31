Ucrania busca prohibir participación rusa en Juegos Olímpicos de París

De acuerdo con la agencia Reuters, se dio a conocer que Ucrania busca prohibir la participación rusa en los Juegos Olímpicos de París que se llevarán a cabo en 2024. El país espera conseguir un amplio apoyo internacional para evitar que los deportistas de Rusia y Bielorrusia a causa de la invasión de Moscú.

Cabe destacar que el Comité Olímpico Internacional (COI) está abierto a incluir atletas rusos y bielorrusos como neutrales en los Juegos Olímpicos de 2024 y ha abierto una puerta para que compitan en las eliminatorias.

El ministro de deportes y excampeón olímpico, Vadym Huttsait, destacó que sería "inaceptable para ellos" que esto ocurriera.

Al menos 220 deportistas y entrenadores ucranianos han muerto en la guerra provocada por Rusia, según el ministro de deportes. Asimismo, más de 340 instalaciones deportivas han quedado dañadas o en ruinas, lo cual impediría prepararse adecuadamente para los Juegos Olímpicos de 2024.

En ese sentido, el ministro de deportes de Ucrania destacó que muchos países de Europa y el mundo han apoyado la noción de prohibir la participación de deportistas de Rusia. Asimismo, que 40 naciones habían dado alojamiento y ayuda a deportistas ucranianos para entrenarse en el extranjero durante la guerra.

Ucrania destacó que necesita más armas y envíos más rápidos|VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Comité Olímpico Internacional permite la participación de deportistas rusos en continente asiático

El Comité Olímpico Internacional respaldó la semana pasada una propuesta del Consejo Olímpico de Asia para permitirles competir en ese continente, lo que podría incluir pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Si esto ocurre, las autoridades deportivas y atletas de Ucrania se enfrentarán a la posibilidad de un boicot a los Juegos Olímpicos. "Cuando perdemos a tanta gente, a tantos deportistas, las vidas de los ucranianos son más importantes para nosotros que cualquier medalla en competiciones internacionales", destacó Huttsait.

Asimismo, funcionarios de Ucrania han criticado al COI por permitirle un espacio a Rusia para promover "la violencia, los asesinatos en masa y la destrucción".

El excampeón de boxeo, Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev, pidió al jefe del COI, Thomas Bach, que no traicione el espíritu olímpico y se convierta en un "cómplice de esta guerra abominable" dejando competir a Rusia en los Juegos Olímpicos.