Exlegisladora señala “evidencia” de laboratorios de EU en Ucrania

La existencia de más de 25 laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania es un "hecho innegable" y las autoridades estadunidenses deberían tomar "medidas inmediatas" para asegurar estas instalaciones, afirmó Tulsi Gabbard, exmiembro de la Cámara de Representantes de EU.

Gabbard, quien se presentó como candidata demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2020, enumeró en su cuenta oficial en Twitter, seis puntos de evidencia que, según señaló, demostraban la existencia de tales laboratorios biológicos de EU en Ucrania.

Primero, señaló que Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EU, reconoció la existencia de tales laboratorios que contienen patógenos peligrosos en su testimonio ante el Senado de Estados Unidos, el 8 de marzo.

Segundo, Gabbard publicó que el Ministerio de Defensa de EU reconoció en un documento publicado el pasado viernes (11 de marzo de 2022) que el país ha invertido más de 200 milloevidencia nes de dólares en Ucrania desde el año 2005, apoyando a 46 laboratorios ucranianos y otras instalaciones de salud relevantes.

There are 25+ US-funded biolabs in Ukraine which if breached would release & spread deadly pathogens to US/world. We must take action now to prevent disaster. US/Russia/Ukraine/NATO/UN/EU must implement a ceasefire now around these labs until they’re secured & pathogens destroyed pic.twitter.com/dhDTH5smIG — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 13, 2022

Tulsi Gabbard habla sobre biolaboratorios estadunidenses en Ucrania

Tercero, hizo referencia a un informe del corresponsal de Columbia Broadcasting System (CBS), David Martin, quien dijo que un funcionario del Pentágono reconoció que los militares están preocupados por la existencia de tales laboratorios en Ucrania. Debido al apoyo de Estados Unidos a estos laboratorios, podría ser culpado en el caso de que Rusia adquiriera los patógenos y los convirtiera en armas biológicas, reveló el funcionario.

Cuarto, Gabbard agregó que, al refutar las acusaciones rusas en abril de 2020, la Embajada de EU en Ucrania reconoció que hay laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania "que trabajan con patógenos para vacunas y otros fines pacíficos".

Quinto, Gabbard citó una frase publicada por Cable News Network (CNN) en su página web del pasado jueves, que señala que "hay laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania, eso es cierto".

#6. Furthermore, according to the DoD there are two biolabs in Ukraine that have been under Russian control for some time: “Russia illegally took possession of two Ukrainian-owned laboratories that BTRP upgraded in 2014 and continues to deny Ukrainian access to these facilities.” — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 14, 2022

Sexto, Gabbard dijo que el Departamento de Defensa de EU reconoció que dos laboratorios biológicos mejorados por el Programa de Reducción de Amenazas Biológicas (BTRP) en 2014, un esquema del Departamento de Defensa, habían caído ilegalmente en manos rusas y a Ucrania se le seguía negando el acceso a estas instalaciones.

Información sobre laboratorios de EU en Ucrania causa gran revuelo en redes sociales

Los comentarios de Gabbard han generado una serie de reacciones en Internet, con muchos tuits afirmando que el Gobierno de EU busca encubrir el problema.

Uno sugirió que Estados Unidos junto con la OTAN están utilizando al pueblo ucraniano como carne de cañón, de manera similar a lo que hicieron en Siria.

Otro usuario de Twitter incluso lo comparó con la invasión de Iraq liderada por Estados Unidos en el año 2003, publicando una foto del exsecretario de Estado de EU, Colin Powell, presentando las "evidencias" de armas de destrucción masiva iraquíes, que resultaron no existir.

EU tiene más de 30 laboratorios biológicos en Ucrania: Rusia

Una red de más de 30 laboratorios biológicos fue establecida en Ucrania por orden del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU), informó el general ruso Igor Kirillov, comandante de las Tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de las Fuerzas Armadas de Rusia.