Presidente de Estados Unidos Joe Biden, realiza visita a Ucrania

Las alarmas antiaéreas han sonado en toda Ucrania durante la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden, aunque por el momento no se ha informado de ataques aéreos. La alerta se ha desencadenado por el despegue de bombarderos rusos Mig-31 desde Bielorrusia, según ha informado el centro de análisis bielorruso Hajun. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski se mostró profundamente agradecido.

En medio de un gran despliegue de seguridad se saludaron frente a frente los mandatarios de Estados Unidos y de Ucrania.

La iglesia de San Miguel al fondo, el presidente Biden y el presidente Zelensky llegando en una gran caravana entrando a la iglesia por detrás.

Sonaron en Ucrania las alarmas antiaéreas



Pasaron unos cinco minutos allí justo antes de salir de la iglesia, se escucharon las sirenas de ataque aéreo comenzando a sonar nuevamente, momento estresante.

Los dos líderes luego salieron juntos de la iglesia. Siguieron a dos soldados que llevaban coronas y fueron y entregaron esas coronas a los soldados caídos, en conmemoración de los soldados que han perdido la vida.

Relación estrecha entre Estados Unidos y Ucrania

Se quedaron allí por un momento para presentar sus respetos y luego se abrazaron, mostrando el tipo de relación que tienen estos dos líderes.

Debido a la visita de Biden, la ciudad quedó paralizada en partes, porque muchas de las carreteras estaban cerradas, había grandes atascos de tráfico, las estaciones de metro estaban abrumadas.

A pesar de ello, no hubo quejas, hay una sensación de que la gente está muy contenta de haber recibido esta visita.

“Es bueno estar de vuelta en Kiev. Le estaba diciendo al presidente, uno de los miembros de mi personal en el vuelo de Washington a Polonia me preguntó cuántas veces había estado en Kiev. Y tuve que detenerme y pensar. Es mi Octavo viaje. Y mucho ha cambiado. Mucho de eso mal por la invasión. Pero también el pueblo ucraniano ha dado un paso al frente de una manera que pocas personas alguna vez han tenido en su defensa y aparentemente también han abrazado la noción de democracia, ya no hay discusiones. Sobre si ciertos privilegiados tienen o no el control”, externó Joe Biden.

Impulso muy necesario para continuar la batalla

Es un momento importante en esta guerra para subir aún más la moral y este es un impulso muy necesario.

“Estoy muy feliz de darle la bienvenida a Ucrania. Es un gran honor para mí y para todos nosotros. Estas conversaciones nos acercan a la victoria y esperamos que este año, 2023, sea un año de victoria”, aseveró Volodymyr Zelenski, presidente de Ucrania.

Después de un año Ucrania está en pie

Ya dentro de la casa de gobierno de Kiev, Joe Biden se refirió a la invasión de Rusia, dijo que “un año después, Kiev está en pie y Ucrania está en pie. La democracia está en pie. Los estadounidenses están con ustedes y el mundo está con ustedes. Sabemos que habrá días, semanas y años muy difíciles por delante. Pero el objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa. La conquista de la guerra de Putin está fracasando. El ejército de Rusia ha perdido la mitad del territorio que una vez ocupó".

“esta es realmente la visita más importante de toda la historia de la relación entre Ucrania y Estados Unidos. Esta es la visita en este período tan difícil para Ucrania cuando Ucrania lucha por nuestra propia libertad. Hoy, nuestras negociaciones fueron muy fructíferas. Eran muy importantes y cruciales. Y como se ha vuelto la relación entre nuestros países, me gustaría extender unas palabras de agradecimiento personalmente al señor presidente Joe Biden y a su equipo, al Congreso, a todo el pueblo estadounidense. Y les agradezco este nivel de cooperación entre Ucrania y Estados Unidos”, subrayó Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania.

500 millones de dólares en ayuda a Ucrania

El presidente estadounidense anunció 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y reafirmó su compromiso con la soberanía de ese país.

Ante la expectativa mundial, Joe Biden afirmó que “La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por el tiempo que sea necesario y ese es el tiempo que estaremos con usted, señor presidente, el tiempo que sea necesario”.

“los resultados de esta visita seguramente se verán y seguramente, tendrán un reflejo en el campo de batalla para liberar nuestros territorios. La decisión de los Estados Unidos sobre los tanques Abrams para Ucrania ya ha presentado una base para establecer una coalición temporal y tiene una importancia histórica. También hemos hablado sobre las armas de largo alcance y las armas que aún pueden suministrarse a Ucrania, aunque no se hayan suministrado antes. Sé, señor presidente, que habrá un paquete muy importante de apoyo a la seguridad de Ucrania y actualmente servirá como una señal clara de que los intentos de relanzamiento de Rusia no tendrán ninguna posibilidad”, señaló Volodymyr Zelenski, presidente de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos ha terminado la visita sorpresa a Ucrania tan solo unas horas después de llegar al país.