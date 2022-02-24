UEFA cambiaría sede para Champions League por conflicto Rusia-Ucrania

En medio del conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, la UEFA podría cambiar de sede para la final de la Champions League (Liga de Campeones), que se realizaría en la ciudad de San Petersburgo.

Debido a la crisis que se vive en Ucrania, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, convocó a una reunión extraordinaria para este viernes 25 de febrero, confirmó la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol en su cuenta oficial de Twitter.

“Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidente de la UEFA ha convocado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias”, explicó.

La UEFA adelantó que se dará a conocer más información después de la reunión que tendrá su Comité Ejecutivo este viernes, en el marco de la operación militar que comenzó Rusia en Ucrania.

Further communication will be made after the meeting of the UEFA Executive Committee. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

UEFA tiene programada la final para el 28 de mayo

La final de la Liga de Campeones está programada para el 28 de mayo, la sede que se eligió para el encuentro fue el estadio del club Zenit en San Petersburgo, de acuerdo con Reuters.

El recinto se conoce como Estadio Gazprom por un acuerdo de patrocinio con la compañía energética estatal de Rusia, que también patrocina la Liga de Campeones de la UEFA y la competición de selecciones nacionales Euro 2024.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol señaló que el partido entre el Zenit de San Petersburgo y el Real Betis no se verá afectado. “La UEFA puede confirmar que todos los partidos de esta noche se jugarán según lo previsto”, añadió la organización.

La final de la Liga de Campeones de 2023, según Reuters, se realizará en Estambul, con el estadio Wembley en Londres como anfitrión el año siguiente y el Allianz Arena de Múnich como sede de la final en 2025.

Las tensiones en Ucrania se agravaron la madrugada de este jueves, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una operación militar especial para desmilitarizar al país vecino.

“Rusia luchará por la desmilitarización de Ucrania, también juzgará a quienes cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos”, dijo Putin en televisión.

Horas después de este anuncio, Anthón Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, citó a la Policía Nacional para reportar un saldo de ocho muertos y decenas de heridos, entre ellos menores de edad, además de desaparecidos.

