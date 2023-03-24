México va por los Juegos Olímpicos 2036-2040: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy en México y el mundo este viernes 24 de marzo, entre las que destaca la vista del canciller Marcelo Ebrard a Suiza, donde entregó la carta de intención de México para organizar los Juegos Olímpicos 2036-2040. Consulta toda la información a continuación.



Biden y Trudeau anuncian acuerdo para detener la migración ilegal

El mandatario canadiense indicó que a partir de la medianoche entrará en vigor el acuerdo, por lo que los policías y agentes fronterizos de Canadá devolverán a Estados Unidos a todos los que crucen de manera irregular la frontera.

Tune in as the First Lady and I attend a Gala Dinner hosted by Prime Minister Justin Trudeau and Mrs. Sophie Grégoire Trudeau of Canada. https://t.co/pCMyEy6MBu — President Biden (@POTUS) March 24, 2023

Encuentran 2 migrantes muertos y otros 10 en estado crítico en un vagón de tren en Uvalde.

Autoridades de Uvalde indicaron que helicópteros médicos aterrizaron en la autopista de Estados Unidos para atender a los inmigrantes heridos en el vagón del tren.

Rosa Icela Rodríguez afirma que pelea entre México y EU solo favorece al crimen organizado.

La secretaria de Seguridad Ciudadana se pronunció sobre el tema del fentanilo y recomendó poner fin al conflicto en materia de seguridad entre México y EU, pues, sentenció que eso solo beneficia al crimen organizado.

Marcelo Ebrard, entregó a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, la Carta de Intención de México para organizar los Juegos Olímpicos

En el documento, Ebrard Casaubon, agradeció al Presidente del Comité Olímpico Internacional la invitación para visitarlo en la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza.

Primera visita de un Secretario de Relaciones Exteriores de México al Comité Olímpico Internacional en los últimos 55 años. pic.twitter.com/wKyevlXZAT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 24, 2023

China responde a señalamientos de EU sobre presunta intromisión con TikTok

Shu Jueting, portavoz del Ministerio de Comercio de China, ante presiones de EU de vender la plataforma ante presunta intromisión, señaló que "la posible venta o desinversión de TikTok repercutiría en las exportaciones de tecnología".



"Representante de la oligarquía": AMLO critica gira de Lorenzo Córdova

Durante la conferencia de prensa de este viernes, AMLO se lanzó contra el ya casi expresidente del INE, Lorenzo Córdova, por la gira que está realizando a días de dejar el cargo.

Durante la conferencia de prensa, @lopezbrador_ se lanzó contra el ya casi expresidente del @INEMexico, Lorenzo Córdova, por la #gira que está realizando a días de dejar el cargo. https://t.co/Wq9JBO1Frm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

¡Trágico 1982! Hoy se cumplen 41 años del incendio que consumió la Cineteca Nacional

En 1982, la Cineteca Nacional sufrió un incendio que dejó cinco muertos, destruyó un gran número de películas y obligó a cambiar su sede al pueblo de Xoco.



Repatrian 43 piezas arqueológicas de México desde Italia

Este viernes, en la sede de la Embajada de México en Italia, fueron repatriadas 43 piezas arqueológicas que se encontraban en esa nación según reveló la Secretaría de Cultura.



Un choque en Hong Kong dejó al menos 87 heridos, la mayoría son estudiantes menores de edad que viajaban en autobuses antes de colisionar con un camión.