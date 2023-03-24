¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 24 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este viernes 24 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

¿Qué dijo AMLO sobre críticas de Antony Blinken hacia su gobierno por el tema de fentanilo?

AMLO aseguró que es una falsedad que ciertas regiones de México sean dominadas por cárteles de narcotráfico, como lo dijo Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Hay en EEUU una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken sobre si en México dominaban los narcos", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos quien aseguró que en #México hay territorios controlados por criminales pic.twitter.com/1mAJdRROlW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la gira de Lorenzo Córdova en Estados Unidos?

AMLO criticó la gira del ya casi expresidente Lorenzo Córdova por Estados Unidos, esto, después de su reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

¿Qué dijo AMLO sobre laboratorios de fentanilo?

AMLO aseveró que su gobierno se encuentra destruyendo constantemente laboratorios donde se fabrican pastillas de fentanilo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que su gobierno destruye laboratorios donde se fabrican pastillas de fentanilo pic.twitter.com/yDxSxdwuUy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

AMLO habla sobre inseguridad en Guanajuato

AMLO fue cuestionado sobre la situación de inseguridad que hay en Guanajuato, lugar donde recientemente fueron encontradas cinco de seis mujeres desaparecidas asesinadas en el municipio de Celaya.

“Estamos trabajando en eso, es una situación grave que tiene que ver con el consumo de drogas. (...) Estamos buscando atender las causas, porque si eso se extiende nos pasaría algo muy difícil de enfrentar, como lo que sucede en Estados Unidos”, mencionó.

AMLO se reunirá con abogado de Pedro Castillo

AMLO dio a conocer que se reunirá con el abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú, para platicar sobre una defensa. En ese sentido, aseguró que se trata de una injusticia y una "flagrante" violación a la democracia y a los Derechos Humanos.