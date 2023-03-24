“Representante de la oligarquía": AMLO critica gira de Lorenzo Córdova

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló sobre la gira que está llevando a cabo el ya casi expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

"Es muy acorde con lo que él representa, significa, un representante de la oligarquía de México. Un personaje antidemocrático de la élite política del país, entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales", señaló.

Asimismo, AMLO afirmó que Lorenzo Córdova está usando el dinero del pueblo de México para realizar esta gira, la cual calificó como "turismo político, derechoso y facho".

El presidente @lopezobrador_ habló sobre la reunión entre el presidente del @INEMexico, Lorenzo Córdova, con Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos en #EU.



"Es un representante de la oligarquía de #México; no es novedad que se reúnan. Son iguales." pic.twitter.com/WWKLwPm8ur — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

Lorenzo Córdova realiza gira en Estados Unidos a días de dejar la presidencia del INE

A días de dejar la presidencia del INE, Lorenzo Córdova realiza una gira por Estados Unidos, donde se reunió el pasado jueves 23 de marzo con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); se prevé que la gira termine este viernes 24 de marzo donde viajará a Washington y Nueva York.

Según el INE, el objetivo de la gira de Lorenzo Córdova es el fortalecimiento de las políticas y acciones institucionales de vinculación, información, intercambio y cooperación del órgano electoral con la comunidad internacional.

¿Cuándo deja la presidencia del INE Lorenzo Córdova?

Lorenzo Córdova dejará la presidencia del INE el lunes 3 de abril. El pasado 23 de marzo, tras la reunión que sostuvo la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se decidió que la presidencia del INE será ocupada por una mujer. Eso ocurrirá en abril, cuando salga el actual presidente.

Se prevé que las 4 quintetas se den a conocer el próximo martes 28 de marzo para después ser sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo a un procedimiento que será acordado por los líderes parlamentarios de este órgano legislativo.

Carla Humphrey, consejera del INE, quedó fuera de la carrera para presidir a Lorenzo Córdova, esto tras la decisión del pasado 15 de marzo cuando se dejó en claro que sería una reelección en el órgano electoral.