Últimas noticias de hoy: AMLO pide revelar fideicomisos del INE

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy miércoles 8 de marzo más relevantes en México y el resto del mundo. La primera es sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su solicitud para que el INAI revele los saldos contenidos en los fideicomisos del INE.

Además, hoy habrá marchas en la Ciudad de México (CDMX) como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mientras que en Nuevo León, realizan la búsqueda de tres mujeres vendedoras con ayuda de perros y drones.



AMLO exige que INAI aclare a cuánto ascienden los fideicomisos del INE

AMLO declaró su intención de saber las cantidades de los fideicomisos en control del Instituto Nacional Electoral (INE). En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario giró instrucciones al secretario de gobernación, para que solicite dicha información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que buscará saber por las vías legales el monto total de los #fideicomisos del #INE que deben desaparecer con la entrada en vigor de nuevas leyes electorales pic.twitter.com/loU8Npf48P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Marchas hoy por Día de la Mujer 2023 afectarán zonas de CDMX

Durante el día de hoy en la CDMX, diversos colectivos han organizado marchas y concentraciones con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Dos de las concentraciones más relevantes son de las Madres de Víctimas de Feminicidio y Desaparición, quienes se concentrarán al mediodía en el Monumento a la Revolución, con dirección al Zócalo.

Además, a la 1:30 de la tarde, diversos contingentes se concentrarán en la Glorieta de las Mujeres que luchan, en Paseo de la Reforma, con el objetivo de llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

En #Zócalo de #CDMX se colocan las primeras veladoras en memoria de las mujeres, como parte de las manifestaciones por el #8DeMarzo #8M



Los edificios en la plaza de la Constitución ya están protegidos con vallas metálicas, ante posibles actos de vandalismo. pic.twitter.com/1EHhlXGXjL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Perros y drones se suman a búsqueda de tres mujeres en Nuevo León

Las hermanas Maritza y Mariana Pérez Ríos y Alicia Cervantes desaparecieron el pasado sábado 25 de febrero, después de viajar a Montemorelos, Nuevo Léon, con el fin de vender ropa.

Las mujeres jóvenes residentes de McAllen, Texas, en la Unión Americana han sido buscadas con drones, perros y vehículos en los municipios de China, así como en las cercanías de la comunidad de Méndez, en el estado de Tamaulipas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que el asesinato de dos estadounidenses ocurridos en Matamoros, Tamaulipas dañe la relación diplomática en México-Estados Unidos pic.twitter.com/VtKg2Rjtfp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Día de la Mujer 2023: El Papa Francisco les agradece su compromiso

Posterior a la audiencia general del día de hoy miércoles 8 de marzo, el Papa Francisco dedicó un mensaje a las mujeres, a quienes les agradeció por su compromiso en construir una “sociedad más humana, a través de su capacidad de captar la realidad con un ojo creativo”.

#8DeMarzo | El #Papa Francisco agradeció a las #mujeres su compromiso en construcción de una sociedad más humana.



Además, destacó su capacidad de captar la #realidad con mirada creativa y corazón tierno, un privilegio que consideró sólo de las #mujeres.https://t.co/M4x8xtAOsR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Reportan dos muertos tras intento de robo en el aeropuerto de Santiago de Chile

Dos personas murieron después de que un grupo de sujetos armados entró al aeropuerto de Santiago de Chile e intentó robar el contenido de un camión de valores. Personal de la terminal evitó el hurto, lo cual desató una balacera. Un funcionario del aeropuerto y uno de los delincuentes serían los fallecidos.

¡Gandallas! Policías de Ixtapaluca dan golpiza a un Guardia Nacional

Después de un incidente de tránsito, policías de Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex) agredieron a golpes a un elemento de la Guardia Nacional. El conflicto derivó después de que una grúa municipal intentó remolcar dos tráileres accidentados en una vía federal. El elemento agredido está internado en un hospital debido a las lesiones que sufrió.

Impostergable detener violencia contra la mujer: Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, emitió un mensaje en video este 8 de marzo, en el cual menciona que debe detenerse la discriminación y la violencia contra la mujer. Añadió que el Poder Judicial Federal debe guardar silencio y “escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez”.

INE contesta a AMLO sobre fideicomisos: “Son legales”

El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó en un comunicado que la información sobre montos de fideicomisos a su cargo es pública y consultable desde cualquier computadora. Esto en respuesta a la afirmación del presidente AMLO sobre que solicitaría la vía legal para transparentar los montos y destino de los recursos de dichos instrumentos financieros.

Canadá se une a las consultas contra México por maíz transgénico

Después de que Estados Unidos solicitara consultas al gobierno de México por la decisión de restringir la importación de maíz transgénico, ahora Canadá realizó la misma petición, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio vigente entre los tres países. Esta decisión se debe a la preocupación de las autoridades canadienses sobre las restricciones a productos agrícolas producidos con biotecnología.

Se activa nuevamente la alerta amarilla por calor en CDMX; ¡hasta 30 grados!

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla por las altas temperaturas que podría alcanzar la capital del país. Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza son las alcaldías que podrían verse afectadas por el termómetro que llegaría hasta los 30 grados Celsius.