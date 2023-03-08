AMLO exige que INAI aclare a cuánto ascienden los fideicomisos del INE

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que le pediría al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que solicite, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que el Instituto Nacional Electoral (INE) de a conocer a cuánto ascienden sus fideicomisos.

"Le di instrucciones al Secretario de Gobernación, que solicite al Instituto de la Transparencia que den a conocer cuánto dinero tienen y que uso le han dado a sus fideicomisos y para que es ese dinero”, mencionó AMLO.

En ese sentido, adelantó que buscará saber por las vías legales el monto total de los fideicomisos del INE que deben desaparecer con la entrada en vigor de las nuevas leyes electorales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que buscará saber por las vías legales el monto total de los #fideicomisos del #INE que deben desaparecer con la entrada en vigor de nuevas leyes electorales pic.twitter.com/loU8Npf48P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Asimismo, denunció que el Poder Judicial tiene un fideicomiso de más de 20 mil millones de pesos y aseguró que son recursos que son "40 veces" superiores al presupuesto del mismo presidente.

AMLO pide a INE aclarar los fideicomisos

Cabe recordar que esta no es la primera vez que AMLO pide al INE aclarar cuántos recursos tienen en los fideicomisos, argumentando que los mexicanos tienen derecho a saberlo.

El pasado 3 de marzo expresó: "Esa caja de ahorro especial costaba, cuando llegamos al gobierno, 6 mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon y ese dinero está en los fideicomisos, ¿cuánto es ese dinero?, enigma, no sabemos y tenemos derecho a saberlo”.

Desde ese entonces, AMLO expresó su deseo por solicitar al INAI que aclare esto.

“Lo que pediríamos a través de la Comisión es que esta información sea pública, transparente, que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los multimillonarios recursos que tienen en su guardadito el señor Córdova y el señor Jacobo, quienes eran los que manejaban los recursos del Instituto Electoral”, destacó.

Durante la mañanera de este miércoles 8 de marzo, AMLO compartió los supuestos recursos de fideicomisos del poder judicial referente al cuarto semestre de 2022.