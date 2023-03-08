¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 08 de marzo

En la mañanera de AMLO del miércoles 08 de marzo de 2023 se abordaron temas como: El Día Internacional de la Mujer. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre el 8M?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este miércoles 8 de marzo AMLO felicitó a las mujeres y reconoció la importancia que tienen en el proceso de transformación en el país.

"Nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres", mencionó AMLO.

Asimismo, pidió que las manifestaciones que giran en torno al 8M sean pacíficas y en paz.

¿Qué dijo AMLO sobre los fideicomisos del INE?

AMLO habló nuevamente sobre los fideicomisos del INE, y aclaró que le pediría al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que solicite al INAI que el órgano electoral dé a conocer a cuánto ascienden los fideicomisos.

¿Qué dijo AMLO sobre los feminicidios en el marco del 8M?

AMLO señaló que la clasificación de feminicidio comenzó a implementarse a partir de la entrada de su gobierno y presentó una lámina que dejó ver el registro del delito.

¿Qué dijo AMLO sobre el caso de los estadounidenses asesinados en Tamaulipas?

El presidente AMLO consideró que su gobierno tuvo una buena repuesta tras la privación ilegal de la libertad de cuatro estadounidenses, de los cuales dos fueron asesinados.

“Se actuó bien, porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos, uno herido, otro bien. Y se atendió esta situación de urgencia, muy lamentable por los familiares de las víctimas. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, allá y acá”.

Asimismo, destacó que no hubo un choque de gobiernos con EU por el caso y que se trabajó en conjunto.

