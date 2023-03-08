INE contesta a AMLO sobre fideicomisos: “Son legales”

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió al Presidente de la República Mexicana (AMLO) sobre las acusaciones hacia los fideicomisos del órgano electoral y mencionó que son legales, además de que se pueden revisar desde cualquier navegador.

"Los fideicomisos son legales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", mencionó el INE a través de un boletín.

Tras el aviso por parte de AMLO de ir por la vía legal para saber el monto total de los fideicomisos del INE de este miércoles, el órgano electoral contestó al presidente López Obrador.

El INE reiteró que los fideicomisos llamados Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura y mejoramiento de Módulos, están amparados en la ley y en su autonomía.

"Toda persona que desee conocer la información de estos fideicomisos puede acceder a los informes trimestrales desde cualquier buscador web o en la página del Instituto", aclaró el INE.

AMLO exige que INAI aclare sobre fideicomisos del INE

Durante la conferencia mañanera del presidente AMLO, este señaló que le pediría al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que solicite, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que el INE de a conocer a cuánto ascienden sus fideicomisos.

“Le di instrucciones al Secretario de Gobernación, que solicite al Instituto de la Transparencia que den a conocer cuánto dinero tienen y que uso le han dado a sus fideicomisos y para que es ese dinero”, mencionó AMLO este miércoles 08 de marzo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que buscará saber por las vías legales el monto total de los #fideicomisos del #INE que deben desaparecer con la entrada en vigor de nuevas leyes electorales pic.twitter.com/loU8Npf48P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2023

Esta no fue la primera vez que AMLO solicitó al INE esclarecer el tema, pues el pasado 3 de marzo también lo exigió y argumentó que los mexicanos tienen derecho a saber la suma de dinero.

Asimismo, recordó que cuando llegó al gobierno la "caja de ahorro especial" costaba más de 6 mil millones de pesos cuando la cerraron; sin embargo, el INE solicitó un amparo.