Terremoto en Marruecos suma más de mil muertos: últimas noticias de hoy en México y el mundo

El sismo magnitud 6.8 que azotó Marruecos durante la tarde del pasado viernes ya ha dejado más de mil muertos y decenas de edificios colapsados; entérate de esta y las últimas noticias de hoy 9 de septiembre en Fuerza Informativa Azteca (FIA).

A solo unas horas de registrarse el terremoto en Marruecos, el número de víctimas asciende a cerca de mil 305 muertos y mil 832 heridos, de los cuales mil 220 de ellos se encuentran en estado muy grave, según el cómputo llevado a cabo hasta las 19:00 hora local.

Accidente en la México-Querétaro deja dos personas muertas

¡Rojo amanecer en Querétaro! La madrugada de este sábado 9 de septiembre, un fuerte accidente se registró en la autopista México-Querétaro en el kilómetro 42 dentro del municipio de Tepotzotlán, donde tres vehículos resultaron afectados.

Omar García Harfuch renuncia como Secretario de Seguridad de la CDMX

El Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, anunció que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, renuncia a su cargo. Según informó el exfuncionario su separación del cargo se debe a que busca colaborar a lado de Claudia Sheinbaum.

Juez ordena prisión preventiva contra fiscal Uriel Carmona

Un juez ordenó la prisión preventiva justificada para el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien es acusado de feminicidio en calidad de auxiliador, por presuntas anomalías en investigación del caso de Ariadna Fernanda.



SRE informa que no hay mexicanos entre las víctimas por el terremoto en Marruecos

La embajada de México en Marruecos indicó que, hasta el momento, no se han reportado mexicanos afectados por el terremoto de 6.8 en la ciudad de Marrakech.