¡Hasta siempre “Honas”! Sepultan a tecladista de Camilo Séptimo con su esposa e hija mientras presunto asesino es encarcelado

Cerca del mediodía, de una funeraria en el Estado de México, salió un cortejo fúnebre: era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, asesinado el 1 de septiembre de 2026 en el municipio de Atizapán.

Lamentablemente "Honas", como lo conocían de cariño, no iba solo. El compositor de 38 años de edad murió con su esposa Ana Paula, de 35 y quien tenía cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años; todos asesinados en la misma casa presuntamente por Diego Sebastián "N", socio del artista.

Diego Sebastián “N”, señalado en redes como estafador de rentas vacacionales, permanece detenido por el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en #Atizapán.



Testimonios revelan que al menos 11 personas fueron defraudadas con contratos incumplidos, mientras… pic.twitter.com/YsidUN0fIB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

¿Dónde fue sepultado del tecladista de Camilo Séptimo y su familia?

La familia descansará en paz en el panteón de Los Cipreses, en el municipio de Naucalpan. Mientras ellos eran sepultados, el presunto asesino y un cómplice llamado Gerardo "N" llegaron al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde ahora un juez definirá su destino.

Camionetas negras trasladaron los cuerpos de los cuatro. Tomaron la autopista La Venta- Lechería para finalmente avanzar un último tramo ants de llegar al panteón cerca de las 13:00 horas.

#IMPORTANTE | ¡BAJO BLINDAJE EXTREMO! Ingresan al Penal de Barrientos a los presuntos implicados en la masacre de Atizapán



A bordo de un vehículo blindado y custodiados por un operativo de la Fiscalía mexiquense, Sebastián "N" y Gerardo "N" ingresaron al centro penitenciario de… pic.twitter.com/RoR4d5pPul — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

Dan último adiós a Aleyda Romero tras multihomicidio en Atizapán

Este multihomicidio en Atizapán no solo cobró la vida de Jonathan, Ana Paula y su hija. Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas dentro de un departamento en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Bosque Esmeralda”.

A las 23:50 horas la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas, así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia, además de un perro de la familia que estaba maniatado y muerto.

El 1 de septiembre también fue asesinada una joven de 21 años: Aleyda Romero, quien trabajaba para la familia; mientras que de este brutal crimen solo sobrevivió un niño de 6 años, hijo del tecladista y su esposa.

Ella fue velada ayer por sus familiares, amigos y vecinos de la colonia La Loma, en la localidad de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco y este viernes se llevó una misa de cuerpo presente para posteriormente ser sepultada en un panteón cercano.

