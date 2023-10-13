¡Cuidado! Una niña ingirió sosa cáustica en su casa y requirió traslado en helicóptero

Durante la tarde de este viernes 13 de octubre, una aeronave de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX realizó el traslado aéreo de una niña de ocho años, quien ingirió sosa cáustica al interior de su domicilio, ubicado en la alcaldía Tlalpan. A esta zona llegaron elementos de emergencia, luego de un llamado de auxilio por familiares.

A la llegada de los paramédicos, los padres de la menor manifestaron qué había ingerido sosa cáustica, por lo que actuaron en apego al protocolo y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde inicialmente fue estabilizada; sin embargo, debido a su gravedad se tuvo que realizar un traslado a un hospital de especialidades.

De esta manera, alrededor de las 11 de la mañana la aeronave del agrupamiento Cóndores, correspondiente a la SSC de la CDMX, se movilizaron al helipuerto del Hospital Infantil en Topilejo y partió rumbo al helipuerto de Tlaxcoaque, en la zona centro de la capital.

¿Qué pasó con la niña que ingirió sosa cáustica en la CDMX?

La operación aérea duro un aproximado de diez minutos y el traslado concluyó con éxito, pues tras el correcto aterrizaje de la aeronave, fue llevada al hospital Federico Gómez abordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Menor de ocho años que ingirió sosa cáustica por accidente, fue trasladada en helicóptero desde su vivienda en la alcaldía Tlalpan.



La menor fue estabilizada en la clínica.



📹 | @Plata11CDMX pic.twitter.com/Us5PlWu9fl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

La menor se encuentra en observación y es atendida por médicos del hospital; sin embargo, resulta fundamental hacer un llamado a la prevención de este tipo de accidentes, ya que este producto, como varios dedicados a la limpieza, son extremadamente peligrosos para los niños y hay que evitar dejarlos al alcance.

¿Qué es la sosa cáustica y para qué sirve?

De manera técnica, la sosa cáustica es el nombre común con el que se le llama al hidróxido de sodio, una sustancia muy común a nivel industrial que sirve para la fabricación de diversos productos, especialmente dedicados a la limpieza y el hogar. Es altamente corrosiva y es muy común que se disuelva en agua para realizar sus labores.

Entre sus principales funciones en las casas, destaca su inclusión en destapacaños, detergentes, jabones y para remover esmaltes de uñas, por lo que es fácil encontrar sosa cáustica en los hogares y, precisamente por eso, extremar precauciones con niños, ya que su ingesta puede tener repercusiones fatales.