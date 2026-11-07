Mientras dormía, la noche cobró la vida de un hombre a tiros en la colonia María de García Ruíz en Álvaro Obregón; desató el incendio de una camioneta de valores en la Obrera de Cuauhtémoc, y cerró con un auto destrozado tras estrellarse en la Agrícola Pantitlán de Iztacalco.

Tragos que terminaron en tragedia en Álvaro Obregón

Lo que pintaba como una reunión de amigos terminó de la peor forma. En el cruce de Antigua Calzada La Venta y Peruanos, colonia María de García Ruíz, varias personas compartían bebidas cuando los ánimos se calentaron. Las palabras pasaron a gritos y, de repente, los balazos rompieron el silencio. Junto a un camión de transporte público quedó tendido sin vida un hombre de aproximadamente 35 años. Aunque paramédicos y policías llegaron al lugar para acordonar la zona, los agresores se habían esfumado sin dejar detenidos.

#MientrasDórmía



Un hombre murió tras un ataque a balazos en Álvaro Obregón; en la colonia #Obrera, una camioneta de valores se incendió tras un choque y, en #Iztacalco, dos jóvenes resultaron lesionados al impactar su auto contra un arco detector de vehículos robados.



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Custodio en llamas en la colonia Obrera

En la Cuauhtémoc, el fuego robó el protagonismo. Dos camionetas de valores circulaban en custodia por José Tomás Cuellar y 5 de Febrero. Al frenar de golpe, ambos vehículos chocaron. La unidad con el dinero siguió su camino, pero el motor de la escolta ardió en llamas. Empleados y comerciantes no se quedaron de brazos cruzados y apagaron el incendio antes de que llegaran los bomberos, evitando personas heridas o daños mayores.

Volantazo y choque rumbo al aeropuerto

Para cerrar la noche en Iztacalco, un conductor estrelló su auto contra un arco detector de vehículos robados sobre el Eje 1 Norte Avenida Xochimilco. El coche quedó atravesado bloqueando el paso hacia la Terminal 2. El chofer aseguró que otro vehículo se le cerró, obligándolo a dar un volantazo. Los bomberos retiraron el auto destruido, mientras que los jóvenes fueron llevados al hospital.

En resumen, la madrugada de hoy nos dejó un trágico saldo rojo en Álvaro Obregón, un gran susto en Cuauhtémoc y dos hospitalizados tras el choque en Iztacalco; así se vivió esta jornada nocturna capitalina.