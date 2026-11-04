Hallan persona sin vida al interior de un inmueble en Iztacalco; el olor a fétido era intenso | Mientras Dormía

Trágica madrugada en CDMX. En las primeras horas de este 4 de noviembre 2026 se reportó el hallazgo de una persona sin vida al interior de un inmueble en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; el olor a descomposición era intenso.

Vecinos alertan por olor a descomposición en la Agrícola Pantitlán; hallan cuerpo en inmueble

Vecinos de la privada "Elizabeth" alertaron a las autoridades sobre un intenso olor a descomposición que provenía del interior de una de las viviendas de la zona.

Al lugar acudieron elementos de la policía capitalinas, y con apoyo de los bomberos, realizaron las labores necesarias para poder recuperar el cuerpo.

Se solicitó la intervención de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para llevar a cabo las diligencias correspondientes y retirar el cuerpo del lugar de los hechos.

¿Qué se sabe sobre la víctima en Iztacalco?

Por el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como las posibles causas de muerte y el tiempo que llevaba sin vida al interior de la vivienda. Autoridades ya abrieron la carpeta de investigación.

🚨 El hallazgo de una persona sin vida movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Agrícola Pantitlán, @IztacalcoAl. Vecinos alertaron al 911 por un fuerte olor proveniente de un inmueble. Bomberos y policías recuperaron el cuerpo, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de su muerte. Vía: @oscar_mendoza31 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Ataque a balazos en la colonia Peralvillo deja a un conductor herido de gravedad

En otro punto de la Ciudad de México, un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo, sobre la calle Ricardo Bell, en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Los primeros reportes indican que dos sujetos que viajaban en otro automóvil se aproximaron a la víctima y, sin mediar palabra, dispararon directamente en su contra; los agresores escaparon del lugar tras el ataque.

El conductor recibió varios impactos de bala, pero sobrevivió a la agresión. Paramédicos lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Elementos de la policía comenzaron la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los responsables y tratar de localizarlos. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque a balazos en la Cuauhtémoc.