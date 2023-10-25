UNAM expulsa a presuntos responsables de incendiar y vandalizar el CCH Azcapotzalco

Luego de identificar a los 9 presuntos responsables de incendiar y vandalizar el CCH Azcapotzalco el pasado 20 de octubre, la UNAM los expulsó provisionalmente y presentó denuncias penales en su contra.

Tras conocerse que los encapuchados usaron gasolina para prender fuego a profesores y personal administrativo que se encontraba retenido en el Edificio de Dirección, la institución realizó las investigaciones para conocer la identidad de los que aparentemente eran alumnos.

Aún buscan al resto de encapuchados que incendiaron el CCH Azcapotzalco

Una vez que se tuvo el nombre de los presuntos implicados en estos actos, la UNAM procedió a tomar las siguientes medidas, según lo informado en su comunicado:



Los nueve encapuchados identificados Todas estas personas fueron expulsadas provisionalmente hasta que el Tribunal Universitario determine su situación. Aún trabajan para identificar al resto de los agresores para presentar las denuncias correspondientes.

¿Qué pasó en el CCH Azcapotzalco?

La tarde del 20 de octubre, luego de un intento de diálogo con estudiantes que pretendían entrar en paro, sujetos encapuchados tomaron las instalaciones del CCH Azcapotzalco y encerrados a varios maestros, personal del plantel y hasta la directora en uno de los edificios y les prendieron fuego. Durante la agresión, tres maestros resultaron heridos, por lo que los servicios de emergencias acudieron a contener las llamas.

Esa misma tarde, el CCH informó que los responsables del vandalismo estaban armados con bombas molotov y palos con los que amedrentaron a los docentes.

A pesar de la situación, los profesores aún dudaban sobre quienes estaban detrás de los pasamontañas, pues nunca entablaron diálogo, solo llegaron a atacar. Por su parte, la UNAM informó que invetigaría para dar con los violentadores.

“El departamento jurídico de la Universidad presentará las denuncias penales contra los responsables de esta burda provocación y aportará todas los elementos de prueba en su poder para que la autoridad correspondiente pueda realizar una investigación a fondo”, detallaron en su comunicado.