Uvalde, Texas: Papa Francisco pide acabar con la circulación de armas

Durante la audiencia general del miércoles en El Vaticano y ante miles de fieles, el papa Francisco pidió acabar con "la circulación indiscriminada de armas" tras la masacre en la primaría de Uvalde, Texas.

"Tengo el corazón roto por la masacre en el colegio de primaria en Texas. Rezo por los niños y adultos asesinados y por sus familias", dijo al acabar la homilía de los miércoles.

Después del último tiroteo en Estados Unidos, en Uvalde, Texas, que dejó al menos 21 muertos, 19 estudiantes menores de 10 años, dos maestros y la abuela del atacante, el Papa Francisco dijo que llegó el momento de decir basta a la circulación indiscriminada de las armas. "Se necesita el compromiso de todos para que tragedias como esta no vuelvan a suceder nunca".

El Papa lamenta tiroteo en Texas.



Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco (@Pontifex_es) expresó su consternación por el tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas.



"Ha llegado el momento de decir basta al tráfico de armas".@PrimeraLineaAM pic.twitter.com/bHAHW0L3Wb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2022

De acuerdo con los autoridades locales, el agresor era Salvador Ramos e irrumpió con un arma de mano y con un rifle semiautomático alrededor de las 11:37 horas en el colegio a unos 133 kilómetros de San Antonio.

¿Qué se sabe del tirador de Uvalde, Texas? Salvador Ramos, de 18 años de edad, tenía dificultades para hablar y de acuerdo con los medios locales sufrió bullying durante su paso por la escuela en la que realizó la masacre.



La cadena ABC News indicó, citando a fuentes de seguridad, que Salvador Ramos cumplió 18 años el 16 de mayo y que seis días después compró de forma legal dos rifles del tipo AR-15.

Rolando Reyes, aubuelo del tirador, dijo a ABC News que no tenía ni idea de que su nieto hubiera comprado dos rifles AR-15 o que los tuviera en su casa.