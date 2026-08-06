¿Cuánto cuesta alquilar un vientre en México y en qué estados se permite la gestación subrogada?

La gestación subrogada es un tema que, aunque no es nuevo, no se ha discutido lo suficiente como para entender de qué va este contrato y bajo qué regulaciones se puede llevar a cabo en México. Más allá de un análisis profundo donde se cuestionen las razones y con ello se dimensionen las desavenencias de las partes involucradas para llegar a este procedimiento, resalta el vacío legal.

Con solo dos estados que lo permiten, es pertinente entender que podría haber vacíos legales entre las partes que aseguren la no vulneración o violación de derechos, tanto de la madre gestante, del producto, así como con los que serían los cuidadores.

Especialistas señalan que la falta de una norma nacional desprotege a las personas involucradas, en tanto que también implica atención en cuestiones sanitarias donde ya es competencia de la Federación.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es una práctica y contrato donde una mujer acepta gestar para una pareja, esto a través de una fecundación in vitro. De acuerdo con el (GIRE) Grupo de Información de Reproducción Asistida:

"En la mayoría de los casos se utilizan los gametos de los padres intencionales y/o de donantes de gametos, aunque también es posible —en algunos contextos y regulaciones— que la mujer gestante aporte su material genético.

En ocasiones, este acuerdo es remunerado; en otras, se asume que la gestación se provee como una especie de 'regalo' que no puede ser compensado económicamente".

¿Cuáles son los problemas de no regular la gestación subrogada?

La gestación subrogada utiliza técnicas de reproducción asistida; por lo tanto, al no existir, afecta las condiciones en las que este tipo de contratos se consuman.

Hay presencia de riesgos, efectos en la salud y cambios hormonales para la mujer que acepta gestar al bebé de una pareja que, por ciertas razones, no puede hacerlo.

TAMBIÉN LEE: ¿Qué es y dónde aplica la Ley de Maternidad Subrogada?

¿Cuánto cuesta un contrato de gestación subrogada?

¿Cuánto puede cobrar una mujer por ayudar en una gestación subrogada? Una usuaria de TikTok, Fer Estrada, dice que depende de la agencia donde se practique. Las mujeres gestantes pueden cobrar entre 395 mil y 545 mil pesos.

La gestación subrogada es una práctica controversial y compleja, puesto que se habla de si debe ser prohibida, regulada; todo el aspecto de la remuneración económica y quién puede o debe tener acceso a estos contratos.

Estados que regulan la gestación subrogada en México

Solo dos estados en México contemplan la figura de la gestación subrogada dentro de sus códigos civiles: Sonora y Tabasco, siendo este último el primero en regularla, desde 1997, y reformó su legislación en 2016.

Coahuila y Querétaro, por otro lado, desconocen explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada, donde señalan que siempre se presumirá la maternidad de la mujer gestante sin hacer válido algún contrato que exponga lo contrario.

En 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la tesis jurisprudencial 08/2017, cuya aplicación se volvió obligatoria, donde determinó que, "la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres.

Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear".