“Ni modo, así es": ministra de la Suprema Corte reconoce persecución política en México

Nuevamente el nombre de María Estela Ríos González, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está en la mira luego de decir que las personas nacidas mediante fecundación in vitro no son parte de la familia y ahora señaló que sí hay persecución política en México.

La ministra hizo tal pronunciamiento durante la discusión sobre la constitucionalidad de fracciones del Artículo 114 y 237 Bis del Código Penal de Colima, sobre el delito de peculado, puede o no dejar de ser sancionable por el paso del tiempo.

Ministra de la Corte así reconoció que en México hay persecución política

La juzgadora se refería a que eso puede derivar en su uso faccioso contra servidores públicos del pasado. Este miércoles 8 de abril de 2026 señaló en el Pleno de la SCJN que en México sí hay persecución política y así lo dijo:

"Si bien es cierto que el Artículo 14 habla de los plazos de prescripción, solo dice que no deben ser menores de tres años, pero no establece un límite para la prescripción, entonces también eso pues ya me dejó en duda. Sí me deja en duda porque es cómo manejamos un equilibrio entre el derecho de las personas, a que no se ha juzgada en cualquier momento y no pueda ser materia usada para una persecución politica, porque también se da en nuestro país, ni modo, así es", expresó la minsitra.

La ministra María Estela Ríos señaló en el Pleno de la SCJN que en México sí hay persecución política.



Lo dijo durante la discusión sobre la constitucionalidad de fracciones del Artículo 114 y 237 Bis del Código Penal de Colima, sobre el delito de peculado, si puede o no dejar… pic.twitter.com/su2h26C0pe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Qué es la persecución política en México?

La persecución política en México es una forma de violacipon a los derechos humanos en la que el Estado actúa contra personas o grupos por sus ideas o participación politica.

Entre las acciones cometidas contra las personas destaca el hostigamiento y la intimidación por la forma de pesnar, o porque alguna persona externa sus posturas políticas o participa en asuntos públicos.

El Estado incluso llega a hacer uso de las instituciones públicas como fiscalías, tribunales y la policía, para ir en contra de opositores siendo estos perseguidos políticos.

Ministra señala que hijas e hijos in vitro no son parte de la familia

El 10 de marzo pasado la misma ministra causó polémica en la Suprema Corte al externar un comentario sobre las personas nacidas mediante fecundación in vitro y decir que estas no son parte de la familia.

La ministra hizo tal señalamiento cuendo el Pleno de la Corte discutía la constitucionalidad de una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Chihuahua.

"Salvo quien haya nacido, no sé, mediante un qué; un, este, ¿cómo le llaman? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia", dijo.