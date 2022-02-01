Vacuna Pfizer para menores de 5 años estaría disponible a final de mes

El diario The Washington Post reveló este martes que la vacuna contra Covid-19 para menores de 5 años de Pfizer y BioNtech podría estar disponible a finales de febrero.

De acuerdo con el periódico estadounidense se espera que las dos farmaceúticas presenten a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, una solicitud de autorización de uso de emergencia para esta nueva versión de la vacuna contra Covid-19.

La vacuna podrá ser administrada a menores de 5 años y hasta bebés de 6 meses de edad, lo que la convertiría en la primera que sale al mercado para ese grupo de edad.

La FDA instó a las empresas a presentar la solicitud para que los reguladores pudieran comenzar a revisar los datos obtenidos por las compañías tras administrar dos dosis de la vacuna.

Pfizer realiza pruebas de una tercera vacuna en menores de 5 años

En los últimos meses, Pfizer y Biontech han estado probando además una tercera dosis entre los menores de 5 años, después de que los resultados obtenidos en cuanto a inmunización al aplicar dos inyecciones no fueron del todo satisfactorios.

Aún así, según el Post, la compañía constató que las dos dosis de la vacuna contra covid-19 en menores es segura y analizan ahora los resultados con una inyección de refuerzo, aunque no estarán disponibles hasta, al menos, finales de marzo.

Una vez que se envíe esa información a la FDA, se espera que los reguladores autoricen también una tercera dosis de la vacuna pediátrica.

Se espera que los asesores externos de la FDA se reúnan sobre la solicitud de dos dosis a mediados de febrero. También parece que los expertos externos, miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, estudiarán el asunto este mes.

En diciembre, Pfizer y BioNTech anunciaron que dos dosis de la vacuna en niños de 2, 3 y 4 años no desencadenaron una respuesta inmunitaria comparable a la que se generó en adolescentes y adultos.

Pero el régimen de dos inyecciones creó una respuesta inmunitaria protectora en niños de 6 meses a 2 años. Fue entonces cuando los fabricantes de medicamentos agregaron una tercera inyección al ensayo para tratar de mejorar la respuesta inmunológica.

En el ensayo, los menores de 5 años a 6 meses recibieron dos dosis de inyecciones de 3 microgramos, una décima parte de la dosis administrada a los adultos, con tres semanas de diferencia.

