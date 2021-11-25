La EMA aprueba vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años en Europa

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el uso de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 en niños de 5 a 11 años de edad en Europa, con una dosis menor a la utilizada en las personas mayores de esas edades.

La EMA explicó que las vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad se aplicará de la misma forma que a los grupos de otras edades; es decir, se administrarán dos dosis con tres semanas de diferencia entre una aplicación y otra.

La Agencia Europea de Medicamentos respaldó su decisión a través de un estudio que demostró que los niños de 5 a 11 años de edad tuvieron una respuesta inmune a la vacuna de pfizer administrada con una dosis menor a la que utilizaron en el grupo de 16 a 25 años.

La eficacia de la vacuna de Pfizer se probó en dos mil niños de 5 a 11 años que no presentaban signos de infección previa. De esa cantidad de menores, mil 305 recibieron la vacuna contra Covid-19, mientras que a 663 les aplicaron un placebo.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021

De los niños que recibieron la vacuna, solo tres desarrollaron el virus causante del Covid-19, mientras que los que fueron atendidos con placebo registraron 16 contagios. Lo que significa que la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años tuvo una efectividad del 90.7 por ciento, detalló la EMA.

¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer en niños?

La EMA explicó que los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 en niños de 5 a 11 años son similares a los que presentaron las personas mayores de 12 años, lo que incluye dolor en la zona donde se aplicó la inyección.

Así como cansancio, dolor de cabeza, enrojecimiento e hinchazón en el lugar del piquete, dolor muscular y escalofríos. Los síntomas pueden llegar a ser leves o moderados y “mejoran a los pocos días de la vacunación”.

La agencia recomendó llevar a los niños de 5 a 11 años a aplicarse la vacuna de Pfizer, especialmente a aquellos menores con afecciones que aumentan el riesgo de padecer Covid-19 grave.

La EMA añadió que la seguridad y eficacia de la vacuna tanto en niños como en adultos seguirá siendo monitoreada, ya que se usa en campañas de vacunación en los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

