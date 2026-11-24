La investigación contra Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, sigue abierta al ser acusado de presuntamente haber cometido el delito de violación contra dos mujeres, una de ellas menor de edad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el 6 de noviembre de 2026 que existía una investigación por un caso que habría ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

Investigan a Vahir “N” por supuesta violación contra menor

Conforme pasaron los días, se supo que no sería el único caso y el 20 de noviembre pasado, la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano informó que representan a una menor de edad de 15 años quien denunció a Vadhir “N” ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mismo delito.

Los hechos por los que se investiga este caso presuntamente habrían ocurrido en septiembre de 2026, de acuerdo con un comunicado presentado por el despacho de abogados.

“Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República”, indicó la defensa.

Comunicado 20 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/dlx0epWlQS — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 20, 2026

Hijo de Eugenio Derbez libra captura

El 20 de noviembre de 2026, la fiscalía capitalina informó que en la investigación, un juez de control libró una orden de aprehensión que quedó sin efectos tras un amparo que presentó la defensa legal del hijo del comediante.

No osbtante, la institución aclaró que la investigación continúa y la Fiscalía conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio.

Fiscalía de CDMX confirma pruebas contra Vadhir “N”

Pero de acuerdo con la dependencia, existe una carpeta de investigación con pruebas que sustentan el delito de violación.

“La carpeta de investigación incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado”, confirmó la institución.

Además, se han realizado gestiones de citación en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados y hasta el momento, Vadhir “N” no ha comparecido ante el Ministerio Público y su defensa no ha aportado a la carpeta los dictámenes y demás elementos.

“La Fiscalía reitera su disposición a que Vadhir “N” comparezca y colabore con la investigación, así como a recibir y valorar los elementos que él y su defensa presenten, incluidos aquellos que, en su caso, puedan contribuir a deslindar su responsabilidad", indicó la institución.

Vadhir “N” acusa ser víctima de intento de extorsión

Tras darse a conocer que fue acusado de supuesta violación, Vadhir “N” salió a decir en su cuenta de Instagram que él fue víctima de un supuesto intento de extorsión.

Ante la posible extorsión, la fiscalía de la ciudad indicó que la carpeta remitida por la FGR cuenta únicamente con la denuncia inicial.

Y a pesar de las citaciones, Vadhir “N” y su representación jurídica no han comparecido ante el Ministerio Público ni han aportado los mensajes, registros de llamadas u otros elementos para esclarecer si los hechos denunciados ocurrieron.