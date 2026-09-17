El caso del venezolano Alex Saab podría destapar esquema de corrupción con Segalmex

Estados Unidos sabe demasiado de la corrupción de los políticos mexicanos. La jueza Catherine Polk dijo que es tanta la información que requieren tiempo para procesarla.

Se sabe que varias gobernadoras, gobernadores y otros políticos están buscando acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y no son solo mexicanos.

Ahí está el caso del venezolano Alex Saab, funcionario del dictador Nicolás Maduro y parte de un millonario esquema de corrupción con Segalmex en México.

Funcionario de Nicolás Maduro logró acuerdo con EU

Saab logró un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero. A cambio le impondrán la pena de cárcel más corta posible y podría ser reducida si entrega información relevante a la fiscalía de Estados Unidos.

¿Qué buscan? Líneas de investigación de operadores financieros y políticos del chavismo, pero también engrosar expedientes y abrir nuevas investigaciones de las relaciones del chavismo con Andrés Manuel López Obrador.

El megafraude de Segalmex

En el caso de López y Morena, se centran en programas de petróleo por alimentos y financiamiento político ilegal de ida y vuelta. Saab puede ser la llave de entrada para el megafraude de Segalmex, el mayor acto de corrupción del morenismo solo detrás del huachicol fiscal.

Se robaron más de 15 mil millones de pesos a través de compras simuladas de alimentos, contratos con empresas fantasma, pagos de mantenimiento falsos y compras ilegales de bonos basura.

Involucró desvío de recursos con la comida de las personas que más lo necesitaban y aquí hubo compras simuladas de leche, compras de alimentos como maíz y frijol.

Alimentos que debían llegar a los más pobres de México se desviaron a Venezuela. Fue a través de un esquema que fue organizado por funcionarios de Morena y del chavismo para desviar y lavar dinero. Además, maíz, frijol y leche en polvo que llegaban de México se manejaban discrecionalmente en Venezuela, y presuntamente ocurría lo mismo con el crudo que recibían los morenistas de Venezuela. La gran fachada de López fue que a su mentor, Ignacio Ovalle, lo engañaron.

Pero atrás había algo más oscuro y Alex Saab podría traer luz al asunto. Saab se comprometió a participar en entrevistas con fiscales e investigadores estadounidenses, dar información y testimonios, entregar documentos, registros y pruebas, testificar en juicios y procedimientos judiciales, colaborar para localizar dinero y bienes sujetos a decomiso, además de entregar 195 millones de dólares de sus cuentas.