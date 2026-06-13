¿Qué es el BIG? Nuevo acuerdo de México y EU para combatir el narco

México y Estados Unidos anunciaron el inicio de una nueva etapa de colaboración para reforzar la seguridad con la creación de BIG, un acuerdo que busca coordinar acciones conjuntas para enfrentar el tráfico de drogas, armas y otras activades del crimen organizado.

La presentación del proyecto se realizó tras la visita de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de México, a la nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, informó el embajador norteamericano Ronald Johnson.

¿Qué es el BIG y para qué fue creado este acuerdo de México y EU?

El acuerdo puesto en marcha fue nombrado Grupo Bilateral de Implementació, conocido como BIG por sus siglas en inglés; etapa que encabezarán funcionarios estadounidenses y mexicanos.

A través de un comunicado, el BIG permitirá una coordinación "más eficaz y constante, con un mayor enfoque en la implementación y los resultados". En el BIG participarán 15 agencias del gobierno de Estados Unidos, junto con sus contrapartes de México.

De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad pic.twitter.com/TIMx7yBe90 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 13, 2026

México y EU buscan frenar tráfico de drogas y más actividades criminales

Ambas naciones señalaron que se trabaja de manera conjunta para detener el tráfico de drogas como el fentanilo, así como armas de fuego ilegales y personas.

Entre las prioridades de los dos países, la estrategia contempla

combatir a organizaciones criminales transnacionales; fortalecer la seguridad fronteriza; frenar la migración ilegal; desmantelar redes de financiamiento ilícito y robo de combustible.

Destacan más de 95% de avance contra tráfico de drogas

En el documento se aseguró que la cooperación bilateral ha generado avances importantes y entre ellos, se mencionó una

reducción de más de 95 por ciento el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadunidense.

Asimismo se destacó que las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido 35 por ciento y que México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 narcolaboratorios.

Se agregó que las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles destinadas a cárteles en México.

"Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos. Al profundizar nuestra cooperación, podemos seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, al tiempo que generamos resultados concretos para nuestros pueblos", afirmaron.